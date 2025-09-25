Сахалинские автомобилисты столкнулись с топливным дефицитом

В четверг, 25 сентября, в Корсаков подошёл танкер с очень востребованным грузом – бензином марок АИ-92 и АИ-95. Судно это подошло, так сказать, вне графика – на Сахалине стал ощущаться дефицит горючего этих марок. Поступление дополнительных партий должно его ликвидировать.

Ситуация накалялась ориентировочно полмесяца – на мелких АЗС кое-где начали ограничивать отпуск горючего, где-то вообще закрывали заправки. В Углегорске на некоторых заправочных станциях топливо заливали только транспорту предприятий по специальным картам. Некоторые автомобилисты оказывались в положении «невыездных».

Перебоев не было только на самой крупной сети автозаправок – ННК-Сахалиннефтепродукт (эта компания пришла на смену ушедшей Роснефти), горючее там берут без ограничений, рассказали в областном министерстве энергетики. Но без ложки дёгтя всё равно не обошлось – эти АЗС есть не во всех районах, на них вдруг перестали отпускать горючее в канистры.

Неудивительно, что люди попадали сложные ситуации. Вот только один пример с жительницей Холмска. Дома горючего на АЗС не было, в соседнем Невельске тоже, и чтобы набрать бензин для второй машины, она поехала с канистрами в областной центр на заправку ННК-Сахалиннефтепродукт. А там – запрет.

Ввели его, как рассказали сами сотрудницы, по указанию из московского головного офиса.

Какая была в том необходимость? По мнению и. о. заместителя регионального министра энергетики Сергея Самойлова, такой шаг был вполне оправдан – увеличился сезонный спрос, на мелких заправках стало не хватать топлива, люди начали запасаться впрок, то есть в канистры, и это ускорило расход бензина ходовых марок.

С этой позицией властей можно и поспорить – ведь люди берут горючее не только для автомобилей, но и для косилок, триммеров и другой подобной техники на своих сотках. Немало сахалинцев включают генераторы, работающие на бензине, на период ремонта электросетей. Как быть в такой ситуации, когда в самой крупной сети и на части мелких заправок велено отпускать горючее только в автомобильные баки? С точки зрения министерства, нынешняя ситуация – «отдельные случаи снижения запасов топлива на независимых частных АЗС». А с точки зрения отдельно взятого сахалинца, у которого исчезла возможность заправиться или запустить генератор?

– Мы мониторим ситуацию с горючим, правительство области предпринимает все возможные меры для ускорения поставок, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан в муниципальных образованиях, – поясняет Сергей Самойлов. – Всё это время не было перебоев со снабжением горючим транспорта экстренных служб. В достаточном количестве было дизельное топливо, бензин А-80. Мы постоянно на связи с ННК, компания готова помочь частным АЗС в районах. Обычно они возят горючее в цистернах паромной переправой, а тут появились дополнительные объёмы.

Когда ситуация начала осложняться, минэнерго созывало представителей всех автозаправок из районов. Но откликнулись не все. Может, было желание заработать на дефиците?

По оценке и. о. заместителя главы регионального минэнерго, обстановка должна выровняться в начале октября, как раз к этому времени закончится ремонт на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Другой вопрос – насколько изменятся после этого ценники на заправках? Последний раз в сети ННК-Сахалиннефтепродукт они поднимались 16 сентября.

Владимир ПАВЛОВ.