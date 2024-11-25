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Сахалинские авторы презентовали книгу «Топонимика и состав Курильской островной гряды»

Ответ на этот вопрос более десяти лет искали сахалинцы Андрей Бражник и Сергей Пономарёв. Сообща они собирали разнообразную информацию об истории открытия и освоения островов, их географическом положении, о границах и правовом статусе Охотского моря, составе Курильского архипелага. Выяснили число безымянных объектов. Многие факты оказались неожиданными и противоречивыми, нуждались в систематизации.

И вот теперь у краеведов и всех, кто интересуется историей и географией региона, появилась возможность получить много новых сведений из почти 600-страничного издания «Топонимика и состав Курильской островной гряды» этих авторов.

Стране важно знать, чем она реально располагает на своих восточных границах. Оба исследователя смогли ответить на главный вопрос: о количестве объектов островного типа в Курильской гряде. Их 1730, а не 1630, как считалось ранее, причём все они с определёнными географическими координатами. С помощью картографов и аэрогеодезистов уточнена и площадь архипелага. Она равна 10 313,77 кв. км, а не 15 тыс. кв. км, как было когда-то заявлено.

Новизна научно-по­пу­лярного труда ещё и в том, что исследователи выработали критерии, характерные для Курильской гряды – условное деление на крупные острова, просто острова и островки. Таких оказалось 621, у 32-х из них площадь более 1 кв. км.

Что касается топонимики, то авторы посвятили немало страниц наименованию островов, проливов, вулканов. (Из-за большого объёма книги пришлось отказаться от информации о ручьях и мысах). Есть специальный раздел «Легендарные топонимы», а также таблица всех названий, в том числе и айнских, которым более 300 лет. Поскольку один и тот же объект в переводах звучал по-разному, то приведены все варианты топонимических названий. К примеру, у острова Итуруп их 45.

Авторы использовали в своём труде более 500 первоисточников, исторические тексты с описанием Курильских островов. Не обошли вниманием памятники природы, в том числе объекты всемирного значения – вулкан Тятя и базальтовое тело мыса Столбчатый. Дали перечень высот, характеристики проливов, вулканов, подводных и надводных объектов, рек, озёр и морских акваторий.

По оценкам рецензентов, докторов наук, эта книга – ценный вклад в российское краеведение. Несомненно, она будет востребована как научно-справочное издание, адресованное большому кругу читателей. Как пособие для учителей географии и обществоведения она поступит в школы области.

Презентация уникального труда при полном актовом зале прошла в областной универсальной научной библиотеке.

Книга издана на общественные средства при поддержке Сахалинского фонда культуры. Дизайн обложки выполнен Лидией Кисенковой с использованием фотографий Ольги Куликовой. Как сообщила и. о. директора областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова, издание будет оцифровано и размещено в электронной библиотеке учреждения.

Людмила Степанец.

Справка

Андрей Бражник – кандидат геолого-минералогических наук, работавший в Чили, Перу, Гватемале, Мозамбике и других странах, десять лет трудился на Курилах. Сейчас живёт в Белгородской области.

Сергей Пономарёв – заместитель председателя межрегионального общественного движения «За территориальную целостность РФ «Русские Курилы», юрист, исследователь, автор нескольких монографий и книг.

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