Сахалинские бизнес-леди обсудили с губернатором развитие предпринимательства

Накануне 8 Марта губернатор Валерий Лимаренко провел традиционный деловой завтрак с представительницами островного бизнес-сообщества. Участницы встречи обсудили развитие предпринимательства, социальные проекты и создание современных пространств для малого бизнеса.

— Женщины сегодня играют огромную роль в экономике Сахалинской области. Вы руководите предприятиями, создаете рабочие места, реализуете важные социальные проекты. Наша задача — создавать условия, чтобы ваши инициативы получали поддержку и развивались, — отметил Валерий Лимаренко.

Одной из ключевых тем встречи стал вопрос доступности инфраструктуры для малого бизнеса.

— Коворкинговое пространство становится для предпринимателей не просто удобной опцией, а необходимой инфраструктурой. Оно помогает снизить расходы, дает гибкость, ускоряет рост бизнеса и создает среду для обучения и полезных контактов. Мы предлагаем расширить количество таких современных пространств в регионе, — обратилась к губернатору председатель регионального отделения ассоциации «Женщины Бизнеса» Татьяна Надсадина.

Валерий Лимаренко поддержал инициативу. Сейчас в Южно-Сахалинске работают коворкинги центра «Мой бизнес», пространства «Точка кипения» на базе СахГУ и частный центр «Кабинет». В Невельске и Холмске бесплатные бизнес-пространства открыты в центрах занятости. Администрации Корсакова и Долинска выразили готовность развивать это направление.

Еще одной темой для обсуждения стал проект «Город-остров». Это девятиэтажное здание на улице Хабаровской в центре Южно-Сахалинска станет парком некоммерческих организаций. Здесь разместятся крупные НКО и социальные предприятия, помогающие жителям области. Открытие запланировано на конец ноября 2026 года.