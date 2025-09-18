Сахалинские бойцы на СВО поблагодарили за нужный четырёхколёсный подарок

Искренний видеопривет за фронтовую палочку-выручалочку – Toyota Rush передали из зоны СВО сахалинцам военные 39-й бригады.

Эту «японку» ранее передал один южно-сахалинец, а затем она попала на модернизацию в исправительную колонию №1 УФСИН Сахалинской области. Это учреждение стало кузницей боевого автотранспорта с первых дней спецоперации. Над Toyota Rush сахалинцы основательно потрудились: полностью поменяли ходовую часть, отремонтировали двигатель, провели масштабные сварочные работы, а затем окрасили в надёжный камуфляж краской «Титан». Из бокса выехал идеальный, готовый к любым испытаниям автомобиля- багги для выполнения боевых задач на переднем крае.

Особую благодарность бойцы просили передать региональному минсельхозу – его работники помогли с ремонтом и, по сути, стали шефами этой машины. Они будут следить за её судьбой на фронте, общаться с ребятами и в случае чего оперативно помогать с запчастями. Как всегда, огромную поддержку оказывает группа дачников «Сады Сахалина». Это тот случай, когда весь регион объединился с одной целью – как можно скорее приблизить нашу общую Победу. Аэропорт Южно-Сахалинска, автосервисы, УФСИН, отдельные островитяне помогают кто своими руками, кто ресурсами. Работа идёт круглосуточно, и на сегодня на фронт передано более 88 единиц транспорта и десятки тонн гуманитарных грузов.

Антон СМОЛЯКОВ.

