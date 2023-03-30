Сахалинские бойцы пообщались с родственниками по видеосвязи

Участники специальной военной операции, призванные из Долинска, Углегорска и Анивы, пообщались с женами, родителями и детьми в рамках телемоста, организованного между Сахалином и Шахтерском в ДНР. С просьбой организовать такую возможность к губернатору Валерию Лимаренко обратились члены сахалинского «Комитета семей воинов Отечества», глава региона предложение поддержал.

​– Сын, привет. Очень рады тебя видеть, как с продуктами и водой? – поинтересовалась мама военнослужащего из Долинска, которая пришла на телемост с супругом и невесткой.

​– Все хорошо, жалоб у нас нет. Обеспечены и водой, и продуктами в достатке. Регулярно приходят посылки со сладостями, за что всем сахалинцам огромное спасибо, – ответил боец.

​Военнослужащий из Анивы поинтересовался у супруги, как дочь?

​– Все хорошо, она сейчас спит, не стала брать ее с собой. Очень скучаем и ждем твоего возвращения домой, – ответила супруга бойца.

Мужчина сообщил жене, что в августе отправится в отпуск и приедет домой.

​– Сын, как дела. Как с учёбой? – поинтересовался еще один боец из Анивы.

– Все хорошо, четверки и пятерки. Ждем с мамой твоего возвращения, – ответил подросток.

Еще один боец из Углегорска рассказал, что в роте отлично обеспечен быт, военнослужащие регулярно получают посылки и попросил в этот раз прислать побольше сладостей.

– От всех бойцов выражаю огромную благодарность всем сахалинцам и курильчанам и представителям властей за поддержку, за письма и посылки. Посылки приходят регулярно, вот 29 марта нам выслали 25 коробок, на днях получу и распределю по всем бойцам, – отметил заместитель командира батальона майор Сергей Черкесов.

– Огромное спасибо за организацию возможности пообщаться с мужем. Нашему ребенку 5 месяцев. Недавно у супруга был день рождения, мы сделали серию фото малышки для него, сейчас готовлю и качественное видео, чтобы порадовать мужа, – рассказала супруга бойца из Анивы Мария.

– Очень рада, что представилась возможность пообщаться с мужем. У него в воскресенье будет день рождения. Спасибо за такой подарок и нам и ему, ждем скорейшего возвращения, – поделилась супруга еще одного бойца Ольга.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко такие сеансы видеосвязи островных бойцов с родственниками будут проходить регулярно.

Напомним, в Сахалинской области организована работа по оказанию персональной помощи участникам СВО и их семьям. Из островного региона в зону СВО отправляют обмундирование, технические средства, бытовые вещи, продукты, медикаменты по заявкам военных. По инициативе Валерия Лимаренко партия «Единая Россия» в рамках проекта «Сопричастность» организует сбор и отправку продовольственных и непродовольственных грузов, видеописем от жителей области бойцам, а также видеоприветы с фронта, концерты островных артистов на Донбассе.

Особое внимание уделяется поддержке семей бойцов. Им предоставляют денежные выплаты, содействуют в трудоустройстве и обучении, получении медицинской помощи и реабилитации, устройстве детей в школы и детские сады, обеспечении топливом, ремонте жилья и решении других вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.