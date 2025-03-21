Пятница, 21 марта, 2025
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалинские бойцы в ДНР эвакуировали три единицы бронетехники НАТО и ВСУ

Так выглядит новый американский бронетранспортер MaxxPrо. Фото:  militaryfactory.com

Бойцы сахалинской 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады эвакуировали из Янтарного под Кураховом (ДНР) три единицы техники ВСУ. Как передает корреспондент ТАСС, в числе трофеев – американский бронетранспортер MaxxPrо, французский БТР Renault и боевая машина “Козак”.

– Данная модель “Козак” была поражена осколочным боеприпасом. Колеса у нее все порваны осколками, корпус машины также поврежден осколками, все стекла разбиты, – рассказал ТАСС военнослужащий ремонтной роты с позывным Саид.

Трофейный бронетранспортер MaxxPro подорвался на мине. Для его эвакуации пришлось отправить сначала техническую разведку, которая разминировала территорию вокруг машины. Французский БТР Renault получил повреждения в результате ударов российскими FPV-дронами. У бронетехники сильно пострадал моторный отсек.

Российские специалисты займутся изучением технической части трофейных машин.

/ТАСС/.

Предыдущая статья
Виктория Беляева завоевала серебряную медаль первенства России по тхэквондо
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ