Сахалинские бойцы в ДНР эвакуировали три единицы бронетехники НАТО и ВСУ

Бойцы сахалинской 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады эвакуировали из Янтарного под Кураховом (ДНР) три единицы техники ВСУ. Как передает корреспондент ТАСС, в числе трофеев – американский бронетранспортер MaxxPrо, французский БТР Renault и боевая машина “Козак”.

– Данная модель “Козак” была поражена осколочным боеприпасом. Колеса у нее все порваны осколками, корпус машины также поврежден осколками, все стекла разбиты, – рассказал ТАСС военнослужащий ремонтной роты с позывным Саид.

Трофейный бронетранспортер MaxxPro подорвался на мине. Для его эвакуации пришлось отправить сначала техническую разведку, которая разминировала территорию вокруг машины. Французский БТР Renault получил повреждения в результате ударов российскими FPV-дронами. У бронетехники сильно пострадал моторный отсек.

Российские специалисты займутся изучением технической части трофейных машин.

/ТАСС/.