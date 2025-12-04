Сахалинские борцы и бойцы показали свое мастерство на соревнованиях

Борцы из Анивы завоевали две медали на турнире в Благовещенске

В весовой категории до 41 кг Ярослав Новосёлов занял второе место, а в весе до 38 кг Тимур Краснопёров стал бронзовым призером, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Неплохо проявил себя и Семён Сысоев. Ему удалось пробиться в ТОП-5 в категории до 41 кг.

Соперниками воспитанников спортшколы г. Анива на открытом турнире по греко-римской борьбе в Благовещенске были спортсмены из Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

— Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР Александра Степанюка. Борьба велась в двух возрастных группах: среди юношей 2012-13 г.р. и 2014 г.р. и младше, — пояснил главный судья соревнований, тренер спортивной школы г. Анива Олег Накагава.

Почтили память полковника Алексея Ляпина турниром по рукопашному бою

Соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти героически погибшего полковника Алексея Ляпина, состоялись в учебно-тренировочном центре «Восток» в Южно-Сахалинске. Более 250 спортсменов из Томари, Долинска, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска вышли на ковер, чтобы побороться за награды.

Состязания проводились по весовым и возрастным категориям. Для детей 8 – 11 лет организовали фестиваль рукопашного боя, а для атлетов от 12 лет прошёл основной турнир. В соревнованиях приняли участие представители 13 команд из различных спортивных клубов и федераций, включая федерации ММА, кудо, грэпплинга, кикбоксинга, тайского бокса и армейского рукопашного боя.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области генерал-лейтенант Игорь Ювженко, председатель Сахалинской региональной организации общества «Динамо» Александр Филоненков, главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев и дочь полковника Алексея Ляпина — Камила Ляпина.

Триумфаторы турнира в своих категориях получили возможность претендовать на место в сборной Сахалинской области для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа по рукопашному бою на Камчатке. Организаторы также отметили специальными наградами лучшую технику и самый зрелищный поединок.

В номинации «Лучшая техника» среди мужчин 18+ до 62 кг отличился Эрбол Камилов, представляющий федерацию рукопашного боя. Звание «Самый зрелищный бой» завоевал поединок в категории 16 — 17 лет до 67 кг между Тимуром Джанбековым (федерация рукопашного боя) и Богданом Рочевым (сборная федерации кудо).

В младшей возрастной группе 12 — 13 лет первыми среди мальчиков стали Иван Алексеев (35 кг), Давид Никандров (38 кг), Артём Мирошниченко (41 кг), Андрей Войтяховский (44 кг), Тимур Русов (48 кг), Роман Чей (52 кг), Алексей Попович (57 кг), Виктор Нагорный (62 кг) и Даниил Гарипов (67+ кг). Среди девочек в весе до 44 кг лучший результат показала Таисия Стрикун.

В категории 14 — 15 лет высшие ступени пьедестала заняли Артур Арцев (41 кг), Захар Соболев (44 кг), Степан Лысенко (52 кг), Илья Стрелков (57 кг), Али Тургунбаев (62 кг), Андрей Зубков (67 кг) и Антон Самохвалов (73 кг). Среди юношей 16 – 17 лет победу праздновали Максим Цыплин (57 кг), Тимур Джумаев (62 кг), Богдан Рочев (67 кг), Ашот Амбурцумян (73 кг), Никита Денисов (80 кг) и Максим Ча (80+ кг).

В старшей группе мужчин 18+ победу праздновали Эрбол Камилов (62 кг), Акжигит Салиев (67 кг), Расул Абдылдаев (73 кг), Фариддун Ёкубов (80 кг), Виктор Дзебин (88 кг) и Магомед Алиханов (97+ кг).

Сахалинские бойцы муайтай завоевали десять медалей на чемпионате ДФО

Спортсмены Сахалинской области завоевали десять наград на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по муайтай, которые проходили во Владивостоке. В копилке островной сборной — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Восемь сахалинских спортсменов поднялись на пьедестал почёта. Золотыми медалистами соревнований стали Марк Энто (СК «Патриот»), Глеб Соловьёв и Егор Малахов (оба — СК «Скала»). Серебро взяли Данил Черных (ФБС «Дальнее», ПТК СахГУ), Ролан Абдылдаев (СК «Триумф», ПТК СахГУ), Олег Цубарев (СК «Патриот») и Раул Гусенли (СК «Хас»). Бронзовые медали завоевали Руслан Тимаев (СК «Патриот»), Ростислав Прусаков (СК «Скала») и Матвей Шпачук (СК «Патриот»).

Высокий уровень подготовки продемонстрировали бойцы спортивного клуба «Патриот». Марк Энто, одержав три победы подряд, уверенно завоевал золотую медаль. Руслан Тимаев, проявив характер в напряжённом полуфинальном бою с именитым соперником из Бурятии, также попал в тройку призёров.

Достойно представили Сахалинский государственный университет студенты Данил Черных, Ролан Абдылдаев и Матвей Шпачук, завоевавшие две серебряные и одну бронзовую награду. Особо отмечается выступление Данила Черных, который в полуфинале оказал серьёзное сопротивление бойцу мирового уровня и был близок к победе.