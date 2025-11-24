Сахалинские борцы  установили рекорд по числу завоеванных медалей на Кубке губернатора Приморского края

Сахалинские борцы вольного стиля показали выдающийся результат на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе на Кубок губернатора Приморского края во Владивостоке. Команда региона завоевала 15 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых.

Воспитанники спортшкол островного региона установили рекорд по количеству завоёванных наград за всю историю участия в этих престижных соревнованиях. Чемпионами соревнований стали Нусуп Мекенов (30 кг), Максим Каверин (38 кг), Сунатулло Одилов (41 кг), Нурулло Луфтуллоев (75 кг) и Дмитрий Шевченко (100 кг).

Серебряные награды получили Абай Касимбеков (38 кг), Арсен Асанов (46 кг) и Александр Дзех (58 кг). Бронзовыми призёрами турнира стали Иброгим Иброгимов (32 кг), Элзар Кокотаев (35 кг), Абдулла Сурхов (35 кг), Абдулазиз Хамитов (42 кг), Иван Серафимов (38 кг), Константин Пак (54 кг) и Станислав Политико (68 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Насим Ганиев, Артур Бизиков, Казбек Моргоев, Александр Шеварев, Евгений Савинов, Григорий Гоков и Александр Ваулин.

На Сахалине определили чемпионов ДФО по кёрлингу

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по керлингу среди смешанных команд прошел на льду учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали одиннадцать команд из Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Сахалинской области.

— Это главный чемпионат, главный старт сезона, поэтому здесь соревнуются смешанные команды, так проще, но самое главное — интереснее, — поделилась старший тренер Сахалинской области по кёрлингу Екатерина Антонова. — Уже третий год эта дисциплина проводится здесь, на Сахалине, и мы стараемся привозить как можно больше спортсменов сюда. На острове есть все условия: чистый воздух, современная спортивная база с комфортным проживанием, горячим питанием и современной ледовой ареной. В общем всё для того, чтобы заниматься этим замечательным видом спорта.

Игры проходили по круговой системе в дисциплине «кёрлинг–смешанный». В составе каждой команды двое мужчин и две женщины.

Золото досталось команде Приморского края, серебро у «Амура», третье место у команды сахалинской спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Победители получили медали, почётные грамоты и призы, а также возможность представлять свой регион на всероссийском уровне.