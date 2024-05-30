Сахалинские борцы завоевали девять медалей всероссийского турнира

Во Владивостоке состоялся XXIV всероссийский турнир по спортивной борьбе среди мужчин и женщин на призы ректора ДВФУ. В его программу входили состязания по вольной и греко-римской борьбе.

Медали оспаривали борцы из Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Московской, Сахалинской областей, а также Республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия) и Тыва, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

– Состязания «греко-римлян» собрали 49 участников, среди которых было 13 мастеров спорта и 36 КМС, – рассказал тренер островной сборной Олег Накагава.

Победителем турнира стал Игорь Степанцов из Анивы. Воспитанник тренера Олега Накагавы наказал за ошибки всех своих конкурентов в весе до 63 кг.

В весе до 55 кг на пьедестал почета поднялись два борца из Южно-Сахалинска. Бектурсун Абдыбакиев (тренеры Александр Огарков и Андрей Синдяков) занял второе место, а Егор Денисов (тренер Эдуард Зарюта) – третье.

В категории до 67 кг бронзовым призером стал южносахалинец Станислав Рысаев. Его результат повторил Артем Кашкаров в весе до 87 кг (тренеры обоих борцов – Хон У Сик и Эдуард Зарюта).

А в весовой категории до 97 кг серебро забрал Даниил Семенов из Охи (тренер Владимир Федосов).

В вольной борьбе у островитян золотая и две серебряные награды. Победительницей всероссийских соревнований в весовой категории до 53 кг стала Виктория Зац из Южно-Сахалинска (тренер Александр Ваулин).

Второй призер в весе до 72 кг – Анна Боева из Анивы (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов). Островитянка выиграла четыре схватки, но в финале не смогла продлить победную серию.

В весе до 97 кг серебро в активе невельчанина Руслана Челдиева (тренер Казбек Моргоев).

На турнире был проведен судейский семинар. Александр Ваулин, Олег Накагава, Хон У Сик, Владимир Федосов, Виктория Зац, Алексей Кузнецов и Евгений Иванов получили соответствующие сертификаты.

«СШ «Сахалин» увезла из Находки победу и ничью

25 мая состоялся третий тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «СШ «Сахалин» играла в Находке с местным «Океаном».

«Океан» пока только один раз протиснулся на пьедестал почета ЮФЛ-ДВ. В 2022 году команда (U16) заняла третье место.

В этом году футболисты из Находки пока выступают неровно. «Младшаки» после двух туров занимали третью строчку турнирной таблицы, набрав 4 очка («СКА-Хабаровск» – 1:1, «Вулкан» – 2:0), а вот «старшаки» приклеились к последней строчке (два поражения).

Естественно, что обе команды надеялись, что матчи на своем поле помогут им улучшить показатели. Однако у гостей на этот счет были свои планы.

В матче U16 «Сахалин» свел встречу вничью – 1:1.

А «старшаки» победили – 5:0.

Островитяне стали первой командой в этом сезоне в старшей возрастной группе, которая забила пять мячей на чужом поле.