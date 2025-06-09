Сахалинские чир-спортсменки заработали два золота всероссийских соревнований

Сахалинки стали обладательницами двух золотых наград всероссийских соревнований по чир спорту «Первые в Сибири», сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Турнир прошёл в Новосибирске и собрал более 1000 участников из 27 регионов страны. Сахалинскую область представляли четыре спортсменки.

Ева Заболотная и Алиса Кошкина завоевали золотую медаль в номинации «чир-джаз-двойка, мужчины/женщины».

Алина Асташенко и Марина Иванова победили в номинации «чир-хип-хоп-двойка, мужчины/женщины».

Данные победы стали первым этапом для присвоения сахалинским спортсменкам звания мастер спорта России.

Сахалинские гимнасты завоевали 7 медалей на этапе Спартакиады России

Сборная Сахалинской области триумфально выступила на II этапе VI летней юниорской Спартакиады молодежи России. Подопечные тренеров Ольги Сперанской и Евгения Канека привезли 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награды, гарантировав себе путевку на всероссийский финал.

Выступления Степана Труфанова стали ключом к успеху: он взял «золото» на перекладине, коне и кольцах, а также «серебро» в вольных упражнениях, на брусьях и в многоборье. Бронзовый акцент добавил Ян Брынцев, занявший третье место на брусьях.

Степан Труфанов вошёл в финал Спартакиады и выступит в личном первенстве, которое пройдет с 23 по 29 июня в Уфе.

Островитяне отличились на «Железной игре»

Барнаул принял участников традиционных всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Железная игра» на призы мастера спорта СССР международного класса М.В. Шуваева. На помост вышли юные спортсмены двух возрастных групп (10 – 12 и 13 – 15 лет).

Островной регион представляли семь тяжелоатлетов из Холмска, они завоевали пять медалей.

Победителями турнира стали Александра Ухарева (весовая категория до 31 кг; рывок – 26 кг, толчок – 36 кг), Ариана Шейко (категория до 64 кг; рывок – 51 кг, толчок – 66 кг) и Дамир Шейко (категория до 33 кг; рывок – 34 кг, толчок – 44 кг).

Бронзовые награды в активе Полина Шитовой (категория до 49 кг; рывок 39 кг, толчок 50 кг) и Даниил Чуканов (категория до 61 кг; рывок 42 кг, толчок 50 кг).

Дамир Шейко признан абсолютным победителем турнира в младшей возрастной группе.

Сахалинцы проверили свои силы в гонке с препятствиями

Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями в дисциплинах «дистанция 3000 метров» и «гонка-группа», а также заключительный этап серии «OCR INDOOR/OUTDOOR» прошли в Южно-Сахалинске.

Состязания состоялись на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Их участниками стали около 70 атлетов из областного центра, Корсакова, Анивы, Александровска-Сахалинского, Поронайска и Биробиджана.

Победителями Кубка в индивидуальном формате на дистанции 3000 метров стали Юрий Лагун и Ольга Колесникова. Вторые места заняли Михаил Аникиев и Наталья Сердюкова. «Бронза» у Дениса Ким и Анны Пак.

В дисциплине «гонка-группа» золотые медали получили Михаил Аникиев, Сергей Бондарев и Нодар Макацария, а также Светлана Голоденко, Анна Пак и Яна Пак. «Серебро» у Сергея Очканова, Михаила Шамсутдинова и Сергея Макеева, а также Ирины Великановой, Светланы Червовой, Виктории Иванициной. Бронзовыми призёрами стали Артём Першин, Вячеслав Гайдуков и Бандалетов Дмитрий.

В смешанном командном формате лучший результат у команды «Мыши рокеры с Марса» (Сергей Очканов, Александр Мирошниченко и Алёна Бубенчикова). Второе место заняли спортсмены из «Эдельвейса» (Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев и Светлана Кузьмина). Третье место завоевала команда «Just Fun» (Максим Нуждин, Евгений Денисов и Екатерина Кузнецова).

15 июня на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» состоится летняя детская гонка с препятствиями.

Сахалинцы завоевали 21 медаль Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады

Сахалинские спортсмены стали обладателями 4 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по плаванию и роллер-спорту, приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования прошли в Пензе и собрали более 500 человек, среди которых 330 атлетов с ментальными особенностями из 40 регионов страны.

По итогам состязаний по роллер-спорту у островитян восемь медалей.

Сергей Тишкин взял «серебро» на дистанциях 700 и 1000 метров, а также «золото» в юнифайд эстафете 2х200 м. Елизавета Фалина, Виолетта Тойчиева и Артур Шитиков заработали по «бронзе» на 1000 м.

В эстафете 2х200 м Сергей Тишкин и Артур Шитиков стали вторыми среди юношей, а Елизавета Фалина и Виолетта Тойчиева – третьими среди девушек.

В плавании Антон Шереметов стал первым на 50 метрах баттерфляем и третьим на стометровке на спине. Максим Марусяк победил на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м на спине. Дарья Юн взяла «золото» на 50 м и «бронзу» на 100-метровке вольным стилем. У Марины Дмитриевой два «серебра» за заплывы на 50 и 100 м вольным стилем. Дмитрий Им дважды поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам стартов на 100 и 200 м вольным стилем. Кирилл Елькин – серебряный призёр на 100-метровке вольным стилем.

В эстафете 4х50 м вольным стилем Марина Дмитриева, Антон Шереметов, Кирилл Елькин и Дмитрий Им заняли второе место. В эстафете 4х25 м вольным стилем в смешанной команде Сахалинская/Владимирская области Максим Марусяк взял «серебро».

Тренеры спортсменов: Надежда Безмогорычная, Наталья Красулина, Вадим Гришко, Алексей Власов.

Южносахалинец завоевал «золото» на Всероссийских соревнованиях по самбо

Дмитрий Сон взял «золото» в весовой категории до 46 кг на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек 14 – 16 лет на призы заслуженного мастера спорта Светланы Галянт.

Мероприятие состоялось в Петропавловске-Камчатском. В состязании приняло участие более 100 спортсменов из 7 регионов страны.

Дмитрий Сон является членом сборной команды Сахалинской области.

Камила Мустафаева завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по вольной борьбе

В Орехово-Зуево Московской области состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет, посвящённые памяти заслуженного тренера России Н.П. Карпенко. В турнире приняли участие более двухсот спортсменок из 25 регионов России.

Успешно выступила на этих стартах воспитанница спортивной школы им. Н.П. Карпенко Углегорского района Камила Мустафаева.

Подопечная тренеров Вячеслава Нефедова и Артура Хиена завоевала бронзовую медаль.

Справка

Николай Петрович Карпенко стоял у истоков женской борьбы в островном регионе. Его воспитанница Евгения Осипенко (Кельмяшкина) становилась чемпионом России и Европы, серебряным призером чемпионата мира; Анна Шамова – неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе среди женщин, двукратная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе среди молодежи, двукратная чемпионка мира по борьбе на поясах.

Фото спортивной школы им. Н.П. Карпенко.

Семен Лавриков завоевал золотую медаль Кубка АСБ

В Суздале определился победитель Кубка Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд. Одним из действующих лиц турнира был воспитанник сахалинского баскетбола Семен Лавриков.

Островитянин выступал за команду МАИ-МБА (Москва) и помог ей взлететь на вершину пьедестала почета. Второй сезон подряд МАИ-МБА приватизировал золотые медали «Финала восьми», а сахалинский баскетболист впервые вписан в список обладателей Кубка АСБ.

Семен Лавриков является воспитанником спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска (тренер Евгений Трахачёв) и одним из самых перспективных сахалинских баскетболистов поколения NEXT.

В 2021 году он стал победителем и признан лучшим игроком фестиваля «Дальневосточная осень», в 2022 году – бронзовым призером международных спортивных игр «Дети Азии», в 2023 году – серебряным призером международного турнира в Китае и бронзовым медалистом дальневосточного этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», в 2024 году – признан лучшим центровым суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и помог островной команде показать наивысший результат в истории.

Кстати, несмотря на то, что сахалинский баскетболист является победителем Кубка АСБ, островные команды еще никогда не принимали участия в турнире. Может быть, совместными усилиями региональной федерации баскетбола, СахГУ и других структур получится создать движ в этом направлении?

На фото Семён Лавриков – пятый слева в верхнем ряду.