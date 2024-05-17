Сахалинские чир спортсмены завоевали 20 медалей на соревнованиях в Москве

Сборная команда Сахалинской области по чир спорту завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на масштабных соревнованиях в Москве.

Состязания по чир спорту проходили в рамках чемпионата и первенства России, а также всероссийских и международных соревнований. Участие в них приняли 7263 спортсмена из 56 регионов страны. Они представляли 288 клубов.

Сахалинцы на самом значимом комплексном чир-событии года смогли завоевать несколько наград, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В чемпионате и первенстве России в категории «чир хип-хоп двойка мужчины/женщины» первое место заняли Эльвира Баранова и Дмитрий Тюрин. В категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки» второе место у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, третьими стали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина. Серебряные награды в категории «чир хип-хоп юниоры/юниорки» заняли Милана Терентьева и Даниэла Боярова, бронза у Марины Ивановой и Елизаветы Пермяковой.

Сахалинские чир спортсмены завоевали серебро в категории «чир джаз группа юноши/девушки», а также бронзовые медали в категориях «чир хип-хоп группа юноши/девушки» и «чир-хоп-хоп группа юниоры/юниорки».

Третье место на всероссийских соревнованиях завоевали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник в категории «чир джаз двойка юноши/девушки».

Международные соревнования принесли в копилку Сахалинской области 11 медалей.

Первые места на международных соревнованиях островные спортсмены заняли в категориях «чир джаз группа юноши/девушки», «чир джаз группа юниоры/юниорки», чир хип-хоп группа юноши/девушки» и «чир хип-хоп группа юниоры/юниорки».

Ева Заболотная и Алиса Кошкина завоевали золото в категории «чир джаз двойка юниоры/юниорки». В «чир джаз двойка юноши/девушки» третье место заняли Маргарита Будылина и Ульяна Колесник.

В «чир хип-хоп двойка юноши/девушки» серебряные награды выиграли Анастасия Баранова и Милена Зырянова.

Валерия Шаройкина и Ульяна Колесник стали сильнейшими в категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки».

В категории «чир хип-хоп двойка юниоры/юниорки первое место заняли Милана Терентьева и Даниэла Боярова, второе место у Марины Ивановой и Елизаветы Пермяковой, третьими стали Анастасия Нигай и Екатерина Холод.

Сахалинские гимнастки заняли первое общекомандное место на соревнованиях в Нерюнгри

Сборная команда Сахалинской области заняла первое место в командном зачёте на 2 этапе XII Летней Спартакиады учащихся России. Золотыми призерами стали Кира Яблочникова, Виолетта Цой, Алла Ли, Диана Холодкова, Ульяна Титова, а также групповая команда в составе Ирины Морозовой, Ирины Юн, Дианы Искра, Виолетты Цой, Мишель Губиной и Юлии Тушинской. Тренерами сахалинских спортсменок являются Ольга Лукина, Светлана Майорова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова и Инна Тишкина.

В соревнованиях в индивидуальном многоборье победу одержала Кира Яблочникова. Она представит островной регион в финальной стадии XII Летней Олимпиады.

В упорной борьбе в групповых упражнения сахалинская команда заняла третье место.