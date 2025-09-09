Сахалинские дзюдоисты взяли четыре медали первенства ДФО

Сахалинские спортсмены завоевали две серебряные и две бронзовые медали первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо.

Соревнования прошли в Чите и собрали 185 участников из Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краёв, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

Серебряные награды, а также путёвки на первенство России заработали Максим Пивоварчик (весовая категория до 60 кг, тренер Олег Богданов) и Роман Гарибов (до 81 кг, тренер Рамазан Саадуев). Обладателями «бронзы» стали Вадим Прокопьев (до 55 кг, тренер Игорь Кардаш) и Нуриэль Бердикулов (до 60 кг, тренеры Олег Богданов и Андрей Сероштанов), сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.