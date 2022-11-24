Сахалинские единороссы избрали нового руководителя регионального отделения партии

Большинством голосов делегаты конференции поддержали кандидатуру губернатора Валерия Лимаренко.   

—  Знаю насколько глубоко Валерий Игоревич погружен в работу отделения партии. Знаю его как человека слова, как человека дела — как человека, болеющего за судьбу региона. Уверен, что на вверенной ему должности он также эффективно справится с работой на благо региона, на благо жителей, на благо нашей большой страны, сказал секретарь генерального совета  «Единой России» Андрей Турчак, который прибыл в Сахалинскую область с рабочей поездкой.

Ранее должность Сахалинского регионального секретаря партии занимал Андрей Хапочкин. Он сложил с себя полномочия после избрания в Совет Федерации РФ. По представлению председателя партии Дмитрия Медведева исполняющим обязанности регионального секретаря был назначен губернатор Валерий Лимаренко. Теперь на эту должность его избрали делегаты конференции тайным голосованием.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА