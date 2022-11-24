Сахалинские единороссы избрали нового руководителя регионального отделения партии

Большинством голосов делегаты конференции поддержали кандидатуру губернатора Валерия Лимаренко.

— Знаю насколько глубоко Валерий Игоревич погружен в работу отделения партии. Знаю его как человека слова, как человека дела — как человека, болеющего за судьбу региона. Уверен, что на вверенной ему должности он также эффективно справится с работой на благо региона, на благо жителей, на благо нашей большой страны, сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который прибыл в Сахалинскую область с рабочей поездкой.

Ранее должность Сахалинского регионального секретаря партии занимал Андрей Хапочкин. Он сложил с себя полномочия после избрания в Совет Федерации РФ. По представлению председателя партии Дмитрия Медведева исполняющим обязанности регионального секретаря был назначен губернатор Валерий Лимаренко. Теперь на эту должность его избрали делегаты конференции тайным голосованием.