Сахалинские энергетики присоединились к международной акции «Сад памяти»

Сахалинские энергетики в рамках международной акции «Сад памяти» высадили 18 мая берёзы и клёны на улице Комсомольской г. Южно-Сахалинска. Цель акции* – посадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем человеке в годы Великой Отечественной войны.

Организатором мероприятия выступила «Дальневосточная энергетическая компания» при поддержке сахалинской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз». Более 50 человек из филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт», ПАО «Сахалинэнерго», ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и филиала «Распределительные сети» собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни в борьбе за свободу своей страны.

В 2024 году международная акция «Сад памяти» проходит практически во всех субъектах Российской Федерации в пятый раз. За годы проведения акции в ней приняли участие более 5,5 миллиона человек в 50 странах мира. Сахалинэнергосбыт второй год участвует в высадке деревьев, но самостоятельно акцию для энергетиков организует впервые.

Панитков Олег, директор Сахалинэнергосбыта, отметил: «ДЭК всегда готова поддерживать благотворительные и социальные акции на территориях своего присутствия, в том числе на Сахалине. Для нас большая честь принять участие в таком масштабном проекте, отдать дань памяти и уважения фронтовикам и тем, кто ковал Победу в тылу. У каждого в семье есть свои герои. Мы их помним и бесконечно гордимся».

«Сад памяти» – это не только сохранение исторической памяти и увековечение подвигов героев. Акция также направлена на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов, восстановление насаждений. Сахалинские энергетики всегда выступают за сохранение природных ресурсов, поэтому рады внести свой вклад в озеленение Южно-Сахалинска и благодарят администрацию областного центра и мэра города за то, что поддержали их инициативу и выделили участок для высадки деревьев.

*Акцию в РФ проводит АНО «Сад памяти», всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства просвещения России, министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».