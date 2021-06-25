Сахалинские энергетики выделили 2 миллиона рублей на посадку елочек и лиственниц

На сайте госзакупок размещены извещение и конкурсная документация по необычному поводу. «Сахалинэнерго» объявило тендер по компенсационному лессовосстановлению. До конца ноября в северо-восточной части Сахалина на площади в 8,6 гектара высадят саженцы сибирских лиственниц и елей.

Подробности сообщили в пресс-службе регионального энергетического ведомства. Эти будущие плантации – ничто иное, как компенсация за утраченные при производственной деятельности, например, при прокладке линий электропередачи, участки леса такой же площади. Нетрудно посчитать: на каждый гектар должно приходиться не менее 3 тысяч деревцев, соответственно, на всей площади — около 26 тысяч.

В документации к конкурсу оговорено, что спустя год количество жизнеспособных растений должно составлять не менее 85 процентов от общего количества. То есть будущий подрядчик должен позаботиться о качественном посадочном материале и о соблюдении всех нюансов при посадке.

«Сахалинэнерго» впервые проводит такой конкурс, этого требует изменившееся законодательство. В 2019 году увидело свет постановление правительства РФ № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка».

Основная новация: лесопользователи, то есть лица, использующие леса для своей производственной деятельности, обязаны проводить лесовосстановление и лесоразведение в своем регионе на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений. Это касается таких сфер деятельности, как: геологическое изучение недр; разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, терминалов, речных портов, причалов; возведение, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Имеется и еще одно важное условие: компенсационное лесовосстановление или лесоразведение, требуемое в связи с переводом земель из лесных в иные категории, должно быть проведено в срок не позднее 1 года после произведенной рубки или после изменения разрешенного вида пользования участка.

Где именно должны быть высажены молоденькие деревца, определяет уполномоченное ведомство — федеральное агентство лесного хозяйства.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 7 июля, а сам аукцион назначен на 21 июля. Стартовая цена контракта – 2 миллиона 95 тысяч рублей с «мелочью».

Владимир СЛАВИН.