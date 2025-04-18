Сахалинские гимнастки завоевали четыре медали всероссийских соревнований «Восход»

Всероссийские соревнования по художественной гимнастке «Восход» завершились в Южно-Сахалинске.

За награды боролись более 500 спортсменок из 24 регионов страны.

Звание сильнейших оспаривали гимнастки, выступающие по программе 1 спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, в индивидуальных и групповых упражнениях.

В копилке у сахалинских атлеток три серебряные и одна бронзовая медали, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Диана Гижица стала второй в индивидуальном многоборье (обруч, мяч, булавы и лента) среди юниорок 2011 года рождения по программе кандидатов в мастера спорта.

Эмилия Ибрагимова в аналогичной категории среди юниорок 2012 г.р. завоевала «бронзу».

На вторую ступень пьедестала в групповом многоборье среди девочек 11 – 12 лет по программе 1 спортивного разряда поднялась команда Сахалинской области в составе Полины Машихиной, Ксении Табаковой, Вероники Вертягиной, Вероники Мухиной, Валерии Гатыло и Веры Кожемяко.

Третье «серебро» взяли Виталина Мазурова, Лилия Канцыр, Анжелика Зайцева, Анфиса Рыбакова, Елизавета Беспамятных и Елизавета Саломатова в составе команды «Сахалинская область-1» в групповом многоборье среди юниорок 13 – 15 лет по программе кандидатов в мастера спорта.

Также Виолетта Цой успешно выступила в многоборье по программе мастеров спорта и выполнила норматив мастера спорта России.

Тренеры призеров – Светлана Майорова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Екатерина Королева, Наталья Козлова.

Мероприятие организовано межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организацией содействия развитию и популяризации художественной гимнастики «Амурский тигр» при поддержке Федерации гимнастики России, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, правительства островного региона и сахалинской федерации художественной гимнастики.

Фото организации «Амурский тигр».