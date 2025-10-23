Сахалинские гимнасты завоевали золотые медали на первенстве ДФО

Гимнасты сахалинской спортивной школы «Кристалл» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики» и первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Благовещенске.

В «Лиге гимнастики» сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали в командных соревнованиях. В команде по третьему спортивному разряду выступали Алексей Бадыкшанов, Кирилл Острочревый и Егор Осаволюк, по первому юношескому разряду – Арсений Стаценко, Денис Алексютенко, Максим Кузьменко и Владимир Путиленко, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

На первенстве Дальневосточного федерального округа сахалинские гимнасты показали высокие результаты в различных категориях. Максим Тихомиров занял первое место по программе первого спортивного разряда, Степан Труфанов завоевал серебряную медаль по программе мастеров спорта. Артур Бажухин и Ян Брынцев показали четвёртый и пятый результаты в своих категориях.

Тренеры сахалинской команды Ольга Сперанская и Евгений Канека были отмечены наградами за подготовку победителей соревнований.

Выступление сахалинских гимнастов на дальневосточных соревнованиях подтвердило высокий уровень развития спортивной гимнастики в регионе.