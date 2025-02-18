Сахалинские горнолыжники стали обладателями 10 медалей Всероссийской Спартакиады по спорту глухих

Сахалинские горнолыжники завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали I Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по зимним дисциплинам спорта глухих. Соревнования проходили в Республике Башкортостан и собрали более 800 участников из 32 регионов России.

Карина Гайдамащук принесла в копилку сборной команды Сахалинской области 5 золотых медалей. Островитянка стала сильнейшей в скоростном спуске, гигантском слаломе, супергиганте, супер-комбинации и слаломе, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Сахалинец Кирилл Гайдамащук занял вторые места в скоростном спуске и слаломе-гиганте, а также третьи места в супергиганте, слаломе и супер-комбинации.

Островные спортсмены тренируются под руководством Елены Литвиновой.

В общекомандном зачёте соревнований Сахалинская область заняла первое место.

Тяжелоатлеты из Холмска завоевали четыре медали всероссийских соревнований

В подмосковном городе Чехов проходит XX Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Сильнейших определяют в двух возрастных группах (10 – 12, 13 – 15 лет).

– Турнир считается самым престижным в стране, он традиционно собирает от 500 до 600 участников, – рассказали организаторы.

Островной регион представляли шесть атлетов из Холмска. Им удалось завоевать четыре медали (две золотые, серебряную и бронзовую).

– Первое место в весовой категории 59 кг среди девушек 13 – 15 лет заняла Полина Павлович. Она мастерски справилась со всеми попытками. Ее результат: 72 кг в рывке, 94 кг в толчке. Полина также стала абсолютной победительницей этих соревнований, – рассказал главный тренер островной сборной Артур Никитин.

Первое место занял и Асадхон Назиров, выступавший в весовой категории до 33 кг среди юношей 13 – 15 лет (34 кг рывок, 42 кг толчок).

Второй призер соревнований – Дамир Шейко. В младшей возрастной группе он выступал в весе до 33 кг (рывок 35 кг, толчок 45 кг). В абсолютном первенстве у него был второй результат.

В старшей возрастной группе в весе до 55 кг бронзовая награда в активе Константина Травина (59 кг рывок, 79 кг толчок).

Неплохо проявили себя Александра Ухарева и Ариана Шейко. Александра в младшей возрастной группе в весе до 29 кг заняла четвертое место (рывок 24 кг, толчок 32 кг), а Ариана в старшей возрастной группе была шестой в весе до 64 кг (рывок 47 кг, толчок 59 кг).

Сахалинские волейболисты стали победителями масштабного дальневосточного фестиваля

Масштабным праздником для ветеранов лучшей игры с мячом стал «Фестиваль на Кубок президента Хабаровской краевой федерации волейбола». Он привлек внимание 43 команд из девяти регионов Дальнего Востока.

Волейболисты играли в пяти возрастных группах. Мужчины – 40+, 50+, 60+, женщины – 35+, 45+.

Островной регион был представлен в группе 60+ командой «Сахалин» (в ее составе играли представители Долинска, Корсакова, Углегорска и Южно-Сахалинска). Финансовую помощь нашим волейболистам оказала инженерно-строительная компания «СМНМ-ВИКО» (генеральный директор Вадим Викторович Будневский).

Участники начали поход на пьедестал почета с группового этапа. «Сахалин» конкурировал с «Амурскими перцами» из Благовещенска, «Дальневосточными железными дорогами» из Хабаровска и их земляками из «Авиатора».

Потерпев не совсем логичное поражение от «Амурских перцев», островитяне протиснулись в полуфинал со второго места.

На этой стадии «Сахалину» предстоял матч против «Приморья». По своей драматургии игра напоминала легендарное противостояние сборных команд России и Бразилии на лондонской Олимпиаде.

«Сахалин» проиграл первую партию и был на грани провала во второй (18:24). Сопернику оставалось набрать одно очко и праздновать выход в финал. Однако сделать этот шаг у приморцев не получилось.

Островитяне включили турбо-режим и преимущество соперника начало таять, словно сбережения во время гиперинфляции. На подаче Игоря Кутайбергея сахалинцы не только догнали «Приморье», но и вышли вперед (26:24).

Счет по партиям сравнялся. А дальнейшее уже было делом техники, с которой у сахалинских волейболистов всё в полном порядке.

Получив такой заряд позитивных эмоций, «Сахалин» в финале забрал победу у «Амурских перцев» в двух партиях.

Победителями дальневосточного фестиваля стали Сергей Кирсанов, Игорь Шваков (его признали лучшим игроком в составе нашей команды), Игорь Стасюк, Геннадий Титеев, Игорь Кутайбергей, Георгий Никонов, Юрий Сидоров, Бабир Исмаилов.

– Отличный турнир! Организаторы сделали всё возможное, чтобы участники думали только о волейболе. Четкая логистика, справедливое судейство, игра на трех площадках, внимание к мелочам, оперативные ответы на все вопросы. В общем, всё было супер! – поделились эмоциями победители турнира после возвращения на Сахалин.

Сахалинцы отличились на турнире по миниволей в Москве

В Москве состоялся первый в истории межрегиональный турнир по миниволей «Кубок Белого месяца». В Российском университете спорта соревновались 68 команд из 14 регионов страны. Изюминку турниру придал приезд команды «VOLLEYMIXT» из Казахстана.

Победители и призеры были определены в семи возрастных группах.

Островной регион представляли четыре команды. Ярко на волейбольной площадке сверкнула «Искра» (за нее были заявлены игроки из Невельска, Поронайска, Смирных и Южно-Сахалинска). Она заняла первое место в группе «Женщины 260+» (сумма лет четырех игроков).

Также победителем стал и «Сахалин» (сборная команда волейболистов Невельска и Поронайска). Эта команда выступала в группе «Микс 200+».

«Амазонки» из Долинска отобрали у соперниц серебряные награды в группе «Женщины 240+». В этом же турнире четвертый результат показала «Сахалиночка» (сборная команда Корсакова, Невельска, Поронайска и островной столицы).

Елена Костенко – бронзовый призер этапа Кубка России по сноуборду

В Миассе состоялись первый и второй этапы Кубка России 2024 – 2025 года по сноуборду в дисциплине хаф-пайп.

Победительницей первого этапа стала Софья Афанасьева из Санкт-Петербурга, чьи старания были оценены судьями в 77 баллов. На втором месте – 17-летняя спортсменка из Московской области Александра Теймурова (70,5 балла).

ТОП-3 замкнула мастер спорта международного класса Елена Костенко из Сахалинской области (61,00). А во втором этапе она показала пятый результат.