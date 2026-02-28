Сахалинские горнолыжники взяли четыре медали в день объединённых стартов Кубка и чемпионата России

На склонах СТК «Горный воздух» состоялись финал Кубка России, первенство России среди юниоров и чемпионат России в супергиганте. Участниками стартов стали более 90 горнолыжников из 19 регионов страны. В активе островной команды два серебра и две бронзы.

Сахалинская область делегировала сильную команду, и результаты превзошли ожидания. Дарина Иохвидович дважды поднялась на пьедестал, став обладательницей серебряных наград в финале Кубка России и в чемпионате. Артём Кашинцев завоевал бронзу в финале Кубка России, а Дмитрий Пышкин добавил в актив региона бронзовую медаль чемпионата, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Победителями в обоих стартах у мужчин стал Иван Кузнецов из Камчатского края, второе место в обоих заездах занял Александр Андриенко из Калужской области. У женщин золото в обоих турнирах завоевала Юлия Плешкова (Камчатский край), бронза финала Кубка у Олеси Жуковой (Магаданская область), а бронза чемпионата у Александры Жарковой (Ленинградская область).

— Ответственные старты всегда немного давят, но сегодня было легче — всё-таки дома, чувствуется поддержка родных стен. Дом добавляет ответственности, но и поддержка растёт вместе с ней. Первый заезд прошёл осторожно, мы не тренировались на этом склоне, поэтому держалась, не отпускала полностью, но потенциал ощущался. С тренером разобрали ошибки, во втором заезде постаралась их исправить — получилось не всё, но я рада, что выдержала нагрузку и давление. Склон подготовлен отлично, погодные условия позволили продемонстрировать достойный уровень. Очень ценю поддержку зрителей и организаторов — всё было на высшем уровне, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения серебряный призёр Дарина Иохвидович.

Бронзовый призёр финала Кубка России Артём Кашинцев, уже побеждавший на этом склоне в 2021 году, высоко оценил качество подготовки трассы.

— Давно не было такого жёсткого, отлично подготовленного полотна. На предыдущих этапах снег был неоднородный, а здесь идеальные условия, чтобы показать результат. Волнение присутствует на каждом старте — неважно, Кубок России или чемпионат, переживания всегда есть, это нормально. Справиться с ними помогают дыхательные упражнения: три глубоких вдоха-выдоха. В горных лыжах ощущения часто обманчивы, поэтому главное — выложиться полностью. Рад, что удалось войти в тройку на домашнем склоне, спасибо всем за поддержку, — рассказал спортсмен.

Тренер сборной Московской области Алексей Костин добавил, что нынешняя трасса на «Горном воздухе» отличается сложным и интересным рельефом.

— Сейчас трасса проходит по правой стороне склона, там более крутой участок, интересные уклоны и спады. Она разнообразная, что хорошо для спортсменов. Вообще на Сахалине все трассы очень непростые, но замечательные. Здесь много молодёжи, для которой такие старты — важный этап, и есть опытные, уже побеждавшие. Гонка непредсказуема — победит сильнейший. Сегодня мы увидели достойную борьбу, — рассказал Алексей.

В ближайшие дни на «Горном воздухе» пройдут этапы Кубка России в слаломе и слаломе-гиганте.

