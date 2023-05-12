Сахалинские хореографические коллективы получили комфортный зал для репетиций

Просторное комфортное помещение для репетиций сахалинских хореографических коллективов появилось в Южно-Сахалинске. Новый репетиционный зал площадью более 500 квадратных метров находится на улице Есенина, где раньше располагался спортивный клуб «Дзюдокан». В кратчайшие сроки здесь сделан серьезный ремонт.

Коллективы уже приступили к занятиям на этой площадке. Участники успели оценить танцевальный паркет и современную аудиосистему.

Специальный танцевальный паркет позволяет легко скользить по нему. В зале полностью заменили пол: специальный танцевальный паркет позволяет легко скользить по нему. Светодиодные лампы создают яркий и равномерный свет, а современная аудиосистема обеспечивает отличное качество звука во время репетиций и выступлений.

– Новый репетиционный зал – такой большой подарок для нас. Я очень рада, что теперь мы можем тренироваться в таком просторном и светлом помещении. Наш танцевальный коллектив готов к новым вызовам, и я уверена, что комфортный зал нам в этом поможет, – поделилась одна из участниц творческой лаборатории современной хореографии «Я-движение».

Раньше у хореографических коллективов не было собственного дома. Танцоры оттачивали мастерство на разных площадках учреждений культуры. Теперь все репетиции будут проводиться в одном удобном зале. Здесь же будут заниматься постановкой хореографических номеров для «Академии эстрады».

Как уже сообщалось, в рамках проекта талантливые сахалинские исполнители проходят обучение под руководством Ларисы Долиной и педагогов ее музыкальной академии.

Первую репетицию лаборатории «Я-движение» в новом помещении посетили губернатор Валерий Лимаренко и министр культуры и архивного дела области Нонна Лаврик.

– Глава региона поставил перед нами задачу – в кратчайшее время найти помещение, где наши талантливые танцоры чувствовали бы себя комфортно. Этот зал подошел по всем параметрам. За несколько недель был сделан ремонт, и хореографические коллективы приступили к репетициям, – рассказала Нонна Лаврик. – При поддержке губернатора мы создаем современные и уютные пространства для творчества. Вкладывая силы во всестороннее развитие нашей талантливой молодежи, мы строим качественное культурное будущее островного региона.

Как рассказал руководитель Сахалинской филармонии Илья Александров, график репетиций в новом зале уже составлен с учетом пожеланий островных артистов. Кроме того, в ближайшее время здесь начнется работа по созданию шоу-программы выпускников первой «Академия эстрады». Увидеть результат этой большой творческой работы можно будет в августе в рамках Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», сообщает пресс-служба регионального правительства.