Сахалинские каратисты привезли 11 медалей со всероссийских соревнований

Сахалинцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по каратэ «Олимпийские надежды» в Уфе. За медали боролись более 500 спортсменов из 23 регионов страны.

Островные каратисты выступали в двух возрастных категориях.

Борьба старшей группы имела статус всероссийских соревнований. В этих поединках в копилку нашей сборной принесли три «золота» Константин Коковуров (+84 кг), Евгений Сон (67 кг) и Никита Большаков (60 кг). «Серебро» завоевали Жанна Костюшкина (55 кг) и Заур Керимов (+84 кг). Бронзовым призёром стал Даниил Петраков (84 кг). Не остались в стороне и кадеты, которые принесли команде еще три бронзовые медали: Ева Синцова (кумитэ, 47 кг), Александр Джулакян (ката, 14 – 15 лет), Алиса Ли (ката, 12 – 13 лет).

Младшие ребята не отставали от старших. В региональных соревнованиях были шесть юных каратистов из Южно-Сахалинска и Холмска. Второе место у Асель Тен (девочки 8 – 9 лет, до 30 кг). Почётная «бронза» у Киры Мышевой (девочки 8 – 9 лет, до 30 кг) и Варвары Мартышевой (10 – 11 лет, свыше 36 кг).

Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам и профессионализму тренерского состава: Леонида Кима, Расула Керимова, Анастасии Ким, Алексея Тяна и Ксении Семеновой, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Владислав Трегубов улучшил рекорд спортшколы на первенстве России

Санкт-Петербург принял участников первенства России и всероссийских соревнований по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет. На старт вышли и островные легкоатлеты.

Владислав Трегубов бежал 60 метров на первенстве страны. В забеге он показал результат 6,93 секунды, а в полуфинале скинул с него еще 0,04 с. Сахалинец занял десятое место и обновил рекорд спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта г. Южно-Сахалинска (6,89 с).

Святослав Сайко выступал на этой же дистанции на всероссийских соревнованиях. Он бежал с барьерами. Его результат – 8,85 с и 23-е место.

Фото спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта.

Сахалинские дзюдоисты взяли семь медалей на первенстве ДФО

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. Сборная Сахалинской области показала яркие результаты, завоевав 7 медалей, в том числе одну золотую и шесть бронзовых.

За звание лучших боролись 250 дзюдоистов из 9 регионов Дальнего Востока. Вершину пьедестала в весе до 73 кг занял Матвей И, выступавший в возрастной категории до 15 лет.

– Матвей победил на первенстве области, которое проходило недавно в Корсакове. И, соответственно, отобрался на Дальний Восток. Сила воли у него, конечно, сильная! Никогда не жалуется, не ленится. Молодец! Горжусь! – сказал тренер победителя Андрей Пак.

В категории до 33 кг «бронза» досталась Диане Тарской, до 42 кг на третье место поднялся Вячеслав И, в 60 кг – Владимир Приходько, а третье место в категории 66 кг заслужил Мирон Моисеев. Все они являются воспитанниками тренера Игоря Кардаша.

В весе 55 кг призёром стал подопечный тренера Олега Богданова – Андрей Седов, в 57 кг – Любовь Аристова (тренер Андрей Сероштанов).

Сахалинские акробаты привезли 23 медали с соревнований ДФО

Сборная Сахалинской области успешно выступила в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте в Комсомольском-на-Амуре. Островитяне завоевали 18 индивидуальных, 5 командных медалей.

В соревнованиях принимали участие 168 спортсменов из 5 регионов России. Наш регион представили 14 атлетов из Корсакова и 5 южносахалинцев.

По итогу чемпионата среди юношей (17+) первое место на акробатической дорожке занял Владислав Шулико (Южно-Сахалинск), второе место у Константина Савельева (Корсаков), третье завоевал Александр Ветров (Корсаков). По результатам женского зачета в этой же возрастной категории бронзовая медаль у Софьи Беляевой (Южно-Сахалинск). В индивидуальных прыжках на батуте Александр Поздняков (Корсаков) занял почетное третье место.

В командном зачете среди мужчин (17+) по прыжкам на акробатической дорожке «золото» принесли Владислав Шулико, Константин Савельев, Александр Ветров и Александр Поздняков. Команда в том же составе заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе.

Результаты участия сахалинцев в первенстве следующие. В прыжках на акробатической дорожке среди юниорок и юниоров (15 – 16 лет) «золото» у Ульяны Киселевой (Корсаков), «серебро» у Глеба Андросюка (Корсаков). В этом же зачете у девушек и юношей (13 – 14 лет) золотую награду заслужила Полина Лучина (Корсаков), а бронзовую – Юлия Шкурко (Южно-Сахалинск) и Игорь Котенко (Южно-Сахалинск). Среди юношей (11 – 12 лет) Андрей Поздняков (Корсаков) стал вторым. Среди мальчиков и девочек (9 – 10 лет) сильнейшей стала Милана Лазарева (Корсаков), второе место у Ульяны Шоповой (Корсаков), а третье у Глеба Черезова (Корсаков).

В командном первенстве (13 – 16 лет) в прыжках на акробатической дорожке в составе Ульяны Киселевой, Полины Лучиной, Юлии Шкурко и Маргариты Дачиловой (Южно-Сахалинск) у Сахалинской области – «золото», а парни в составе Глеба Андросюка, Игоря Котенко и Виктора Любимова (Корсаков) завоевали «бронзу».

В прыжках на двойном минитрампе (9 – 10 лет) Глеб Черезов и Ульяна Шопова получили «золото», а в возрастной группе юниорки (13 – 14 лет) Юлия Шкурко принесла «серебро». В командном зачете (13 – 16 лет) второе место островному региону принесли Ульяна Киселёва, Маргарита Дачилова, Юлия Шкурко и Полина Лучина.

По итогам первенства в индивидуальных прыжках на батуте (9 – 10 лет) Глеб Черезов занял третье место.

– Владислав Шулико подтвердил норму мастера спорта по прыжкам на батуте. Мы им очень гордимся, – отметил президент сахалинской федерации прыжков на батуте Евгений Закраевский.

Сахалинский легкоатлет занял первое место всероссийских соревнований

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта Артур Кохан завоевал золотую медаль в метании копья на втором этапе серии «Зимние метания «Всероссийских соревнований «Богатырь» в Сочи.

В состязаниях принимали участие легкоатлеты со всей страны. Они показывали мастерство в метании диска, копья и молота. Среди юношей до 16 лет островной спортсмен Артур Кохан продемонстрировал выдающийся результат под руководством своего тренера Натальи Шапкиной.