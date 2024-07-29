Сахалинские каратисты завоевала три медали международных соревнований

Сахалинские спортсмены завоевали три медали международных соревнований по каратэ «Russia Open».

Турнир прошёл в Сочи и собрал более 800 спортсменов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и России.

Островной регион на соревнованиях представляли восемь каратистов из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Золотыми медалями копилку сборной команды России пополнил сахалинец Константин Коковуров (тренеры Леонид и Анастасия Ким), одержав победу в категории «мужчины, более 84 кг». Также Константину удалось вырвать победу для сборной России в командных соревнованиях в противостоянии сборной мира.

Евгений Сон (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов) завоевал бронзовую медаль для островной команды в самой конкурентной весовой категории среди мужчин – «до 67 кг».

В категории «юноши 16-17 лет до 68 кг» отличился Максим Рыбкин (тренер Александр Рим), заняв пятое место.

Островной тренер-преподаватель Александр Рим принял участие в соревнованиях в качестве судьи международных соревнований.

«Сахалинские Акулы» одержали две победы подряд в межсезонье

«Сахалинские Акулы» провели две товарищеских встречи с командой из Тульской области «АКМ-Новомосковск», по результатам которых островные хоккеисты вышли победителями.

Первая встреча состоялась в подмосковной Малаховке.

На протяжении игры сахалинцы забрасывали шайбы в каждом периоде усилиями Дениса Мешалкина, Кирилла Сиднева и Руслана Тютюнникова.

Голкипер островной команды Егор Бай блестяще провел матч на последнем рубеже, но в концовке третьего периода форвард «михайловцев» Матвей Калач смог распечатать ворота «Акул». Итог встречи – 3:1 в пользу команды из Южно-Сахалинска.

Вторая игра прошла в Туле.

Дважды островные хоккеисты находились в роли догоняющих, и оба раза счёт сравнивал Руслан Тютюнников. Первую шайбу капитан сахалинской команды забросил при игре в большинстве, а вторую – в меньшинстве. В конце третьего периода «Акулы» получили возможность реализовать двойное большинство. Сергей Черепанов и Руслан Тютюнников вывели на бросок Александра Устинова, который стал автором победной шайбы. Итоговый счет – 3:2 в пользу команды из Южно-Сахалинска.

– Против нас играла хорошая молодая команда, ни одного визора. Для них это хороший результат по двум матчам, а для нас – больше отрицательный. Должны были уверенней себя чувствовать, но, возможно, пока не сыгрались. До сезона необходимо это наладить, – отметил Руслан Тютюнников. – В любом случае хорошо, что одержали две победы. Парни молодцы. Самое главное, бились и не было равнодушных. Доволен игрой нашей тройки, через пас получается создавать опасные моменты, отсюда и результативность.

Следующие матчи «Сахалинские Акулы» проведут 31 июля в подмосковной Балашихе, а 1 августа – в Малаховке с командой «Русские Витязи».

Островные шахматисты завоевали шесть медалей всероссийских соревнований

Нарастает напряжение в «Кубке ГК «Гидрострой». 28 июля шахматисты в возрасте до 15 лет определили медалистов всероссийских соревнований по рапиду.

У островитян – шесть наград. Золотые – у Марины Кругловой и Валерии Ким, серебро – у Никиты Самофалова, бронза – у Ярослава Подковырова, Валерии Новиковой и Андрея Моисеенко.

Островные «пляжницы» – призеры молодежных студенческих игр

Во Владивостоке завершились I международные молодежные студенческие спортивные игры «Молодость Приморья».

В заключительный соревновательный день прошел финал по пляжному волейболу.

Команда СахГУ (в ее составе играли выпускницы спортшколы по волейболу Анита Бушуева и Елена Севрюкова) проиграла «пляжницам» из Дальрыбвтуза.

В активе сахалинских волейболисток – серебро Игр. Позади остались шесть команд из ДФО, Китая и Беларуси.

В целом в Играх приняли участие команды из России, Китая, Индии, Республики Беларусь, КНДР и Узбекистана.

На Сахалине стали известны имена победителей «Золотой Подковы»

XVIII соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина» прошли в селе Огоньки Анивского района. На старт вышли 31 пара сильнейших всадников и лошадей островного региона из Александровск-Сахалинского, Анивского, Поронайского, Смирныховского, Углегорского, Холмского, Ногликского и Тымовского районов, а также Южно-Сахалинска.

Участники гонок состязались в трёх дисциплинах – скачки на разные дистанции, конкур и скачки пони.

В конкуре сильнейшей стала Елизавета Дегтярева с кобылой Легендой, на втором месте Анастасия Мурзина с кобылой Вальтури, третье место у Арины Черкасовой и её кобылы Джульетты.

В скачках на пони на дистанции 200 метров первое место занял Дмитрий Ульянчев на кобыле Бриджит, второе место у Вероники Омельчук и мерина Барни, тройку призеров замкнула Полина Зубцова и кобыла Поня.

На дистанции 1 км Алена Еремеева с кобылой Фуксией выиграла золото в скачках, серебряная награда у Марины Дуровой с кобылой Эврикой, бронзовая медаль у Анастасии Мурзиной и кобылы Ариель.

Марина Дурова вместе с кобылой Эмикой на сотые доли секунд обогнали своих соперников на дистанции 1400 м и заняли первое место, вторыми стали Анастасия Мурзина и кобыла Вальтури, третье место у Екатерины Беловой и мерина Арго.

В скачках на 1600 метров уверенную победу одержала Ангелина Коноваленко и мерин Маэстро, далее на пьедестале расположились Арина Черкасова с мерином Эмбэр Штормом и Екатерина Белова с кобылой Шанель Коко.

Золотые медали на дистанции 1800 метров завоевала Эльвира Мамаева и жеребец Мистер Z, на втором месте Александр Белов и кобыла Беренайк, третьей стали Вероника Тучкова и мерин Монреаль.

В главной гонке дня в скачках на 2 км золото соревнований выиграла Татьяна Каманицына вместе с жеребцом Версалем, серебро у Вероники Архаровой и жеребца Зидана, тройку замкнули Эльвира Мамаева и жеребец Максимус.