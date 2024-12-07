Сахалинские каратисты завоевали четыре медали первенства России

Сахалинские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал первенства России по каратэ в Уфе. Соревнования прошли среди юношей и девушек в возрасте 14 – 20 лет. Участие в турнире приняли более 1600 спортсменов из 67 регионов страны. Островную сборную представляли каратисты из Холмска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска.

Константин Коковуров завоевал золотую медаль в весовой категории «свыше 84 кг» среди юниоров 18 – 20 лет. Валерия Дьякова заняла первое место в категории юниорки «16 – 17 лет свыше 66 кг». Бронзовую медаль для островного региона принёс Заур Керимов в категории юниоры «16 – 17 лет свыше 84 кг».

Третье место в соревнованиях заняла ката-группа девушек 12 – 13 лет. В её состав вошли Элина Шутова, Алиса Ли и Анжелика Губина.

На первенстве страны отработали сахалинские судьи всероссийской категории Александр Рим, Ксения Семёнова и Павел Кучеров, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Сахалинские биатлонисты принесли две медали всероссийских соревнований

Островные спортсмены завоевали две награды всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Урала» в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях принимали 280 биатлонистов из 13 регионов России.

Андрей Панин занял первое место в спринте 7,5 км среди юношей 17 – 18 лет. На огневых рубежах Андрей не сделал ни одного промаха по мишеням.

Бронзовую медаль в копилку островного региона занёс Данил Кравцунов. Он показал третий результат в спринте на 6 км в возрастной группе «15 – 16 лет».

Призеры соревнований тренируются под руководством Ирины Гущиной и Владимира Нестерова.

Сахалинские баскетболистки заняли второе место в Хабаровске

Хабаровск примагнитил участниц открытого турнира по баскетболу «Молодое поколение». На паркет вышли восемь команд девушек 2011 г.р. и младше.

– На турнире были представлены Березовка, Биробиджан, Елизово с Камчатки, Комсомольск-на-Амуре, Сибирцево, Южно-Сахалинск и Хабаровск (две команды), – рассказали организаторы.

Баскетболистки начали путь на подиум с группового этапа. Команда Южно-Сахалинска (тренер Анна Мазур) соперничала со сверстницами из Сибирцево, Березовки и второй команды Хабаровска.

Уверенно преодолев групповой барьер, наша команда выскочила в полуфинал. Еще одна победа расчистила островитянкам дорогу в финал.

В решающем матче сильнее оказалась команда из Хабаровска, а Южно-Сахалинск стал обладателем серебряных наград.

Две сахалинские баскетболистки были удостоены специальных призов. Елизавета Иванова была признана лучшим игроком, а Майя Лаушкина проявила себя как лучший снайпер по дальним броскам.

Сахалинки вышли в плей-офф чемпионата ДФО по кёрлингу

Женская сборная команда Сахалинской области без поражений прошла групповой этап чемпионата Дальневосточного федерального округа ко кёрлингу во Владивостоке. Участие в турнире принимают восемь команд из Приморского, Хабаровского краёв и Сахалинской области.

Островную сборную команду представляют Елена Шапиева, Наталья Чижова, Валентина Лобкина и Александра Музыченко, выступающие под руководством тренера Татьяны Лукиной.

Сахалинкам на первом этапе соревнований противостояли команды «Уссури», «Совы» и «Айсберг». Островные спортсменки не оставили шансов ни одному из соперников. В первом туре были повержены приморские «Совы» со счетом 11:2, далее были выиграны матчи у «Айсберга» из Приморского края (9:3) и «Уссури» из Уссурийска (14:2).

В полуфинале островную сборную ждут соперницы из Уссурийска.

Сахалинские прыгуны на батутах успешно выступили на двух всероссийских соревнованиях

Сахалинцы завоевали серебряные награды всероссийских соревнований по прыжкам на батуте «Памяти Героя Советского Союза С.М. Люлина» в Иваново и бронзу на всероссийском турнире «Памяти Заслуженного тренера СССР В.Д. Павловского» в Москве.

В Иваново островной регион представляла команда в составе Александра Ветрова, Константина Савельева, Вячеслава Кремнева и Глеба Андросюка. Серебряную медаль сахалинцы взяли в дисциплине «двойной минитрамп».

В Москве Константин Савельев завоевал бронзу состязаний в дисциплине «акробатическая дорожка». Также Александр Ветров выполнил норматив мастера спорта России, а остальные сахалинцы – норматив кандидатов в мастера спорта.