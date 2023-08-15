Сахалинские каратисты завоевали две золотые медали на II Играх стран СНГ

Вклад островитян

Соревнования по каратэ в рамках II Игр стран СНГ прошли в Могилёве (Беларусь). Участниками крупнейшего международного турнира стали более 2000 спортсменов из 22 стран – это рекорд. В 2021 году в данных соревнованиях принимало участие 1139 человек из 9 стран СНГ.

Воспитанники областной спортивной школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) и Ахмед Ахмедов (тренеры Ихтибар Ахмедов и Леонид Ким) завоевали две золотые медали, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Константин Коковуров выступал в дисциплине «кумитэ» среди мужчин в весовой категории свыше 84 кг. В финальном поединке Константин встретился с титулованным соперником из Азербайджана, выиграл золотую медаль и выполнил норматив звания мастера спорта России международного класса.

Ахмед Ахмедов представлял Россию среди мужчин в весовой категории до 67 кг. В финале соперником каратиста стал представитель Армении. Ахмед выиграл и занял первое место.

В общекомандном медальном зачете сборная России по каратэ завоевала первое место, имея в активе 5 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых награды, внеся большой вклад в победу нашей страны на соревнованиях с результатом – 288 медалей, что на 76 медалей больше по сравнению с 2021 годом.

Под парусом

Сахалинские спортсменки Дарья Костина и Амалия Фёдорова завоевали две медали первенства Дальневосточного федерального округа по парусному спорту.

Соревнования прошли во Владивостоке и собрали около 130 яхтсменов из Хабаровского и Приморского краёв, а также Сахалинской области. Островной регион представляли девять спортсменов в трёх классах яхт: «Лазер 4,7», «Лазер Радиал» и «Оптимист».

Дарья Костина стала обладательницей золотой медали в классе «Лазер Радиал» среди девушек. Амалия Фёдорова взяла серебряную награду в классе «Лазер 4,7» среди девушек.

Фото: Игорь Бессараб.

Гол Ли-Сы прервал десятиматчевую беспроигрышную серию «Сахалина»

На 13 августа были запланированы матчи 4 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» должен был принимать тульский «Арсенал-2» в Южно-Сахалинске, но по договоренности сторон встречу решили провести в оружейной столице России.

«Сахалин» подходил к игре фаворитом. Во-первых, его беспроигрышная серия в первенстве страны достигла десяти матчей (с учетом предыдущего сезона). Во-вторых, в турнирной таблице он находился гораздо выше соперника, сыграв при этом на матч меньше его (5-е и 11-е место, соответственно).

Однако, любая серия когда-нибудь заканчивается. Как белая, так и черная.

Матч не изобиловал острыми моментами, особенно в первом тайме. Во второй половине игры островитяне немного загрузили вратаря туляков Егора Сидорова, для которого игра была первой на профессиональном уровне. Дебютант не подкачал, сохранив ворота «сухими».

А когда казалось, что соперники разойдутся миром, туляки реализовали стандартное положение.

Николай Злобин навесил от углового флажка, а Дмитрий Ли-Са со второй попытки направил мяч в сетку с близкого расстояния – 1:0 в пользу «Арсенала-2».

Для «Сахалина» поражение стало первым в турнире. Он откатился на восьмое место. Следующую игру ему предстоит провести 19 августа в Тамбове против местного «Спартака».

Протокол матча

«Арсенал-2» (Тула) – «Сахалин» — 1:0 (0:0).

13.08.2023. г. Тула. Стадион Академии «Арсенал» 91 зритель. Судьи Владислав Быков, Максим Селезнев, Тимофей Валов (Москва).

«Арсенал-2»: Егор Сидоров, Дмитрий Ли-Са, Николай Злобин, Максим Сухобецкий, Павел Ходеев, Максим Бойченко (Владислав Бакулин, 67), Данила Поляков, Илья Кулешин, Даниил Павлов (Артем Лейбин, 90+), Антон Пенчелюзов.

«Сахалин»: Руслан Юнусов, Василий Чижиков, Муртази Алахвердов, Александр Марченко, Даниил Большунов (Валерий Альшанский, 70), Максим Ерусланов, Даниил Большунов (Илья Дроздов, 70), Евгений Матрахов (Егор Чу, 70), Андрей Сорокин, Максим Батраков (Сергей Косицин, 79), Кирилл Могель.

Предупреждения: Антон Пенчелюзов (30), Данила Поляков (78) – Василий Чижиков (20), Андрей Сорокин (35)

Гол: Дмитрий Ли-Са (89).

Фото пресс-службы ФК «Арсенал».