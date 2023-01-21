Сахалинские казаки воюют на Донбассе за своих

Рота сахалинских казаков держит позиции на участке линии соприкосновения под Угледаром. О фронтовых буднях казаков корреспонденту «АиФ» Дмитрию Григорьеву рассказали казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска.

Боец с позывным «Туман» – атаман Владимировской станицы Сахалино-Курильского окружного казачьего общества, в зону СВО отправился вместе с казаками, которые отозвались на его призыв.

– Мы первые по всей стране пришли в военкомат, потому как световой день у нас на Сахалине начинается раньше всех, – вспоминает первый день мобилизации «Туман». – Казаки сами изъявили желание, написали рапорты, чтобы попасть сюда, мы здесь все добровольцы. Для участия в спецоперации лично мне не нужны высокие мотивы. Я здесь – за своих братьев, за свою семью. Для меня этот вопрос закрыт.

Отдельная казачья рота из сахалинских казаков сформирована в составе 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады.

По словам бойца, передвигаться на линии соприкосновения лучше всего ночью и только в составе группы.

– Украинские позиции где-то в километре-двух отсюда. Постоянно работают вражеские диверсионные группы. Если увидят одинокого военного, точно убьют. Группу вооруженных людей вряд ли будут атаковать, чтобы не вскрыть себя, — делится сахалинец.

…Доброволец с позывным «Ниндзя» — казак с корейскими корнями. На Сахалине его ждет беременная жена, и скоро родится четвертый ребенок.

– У большинства в нашей роте нет боевого опыта. Максимум — срочная служба, но это не так важно. Всему учимся на ходу. Глаза боятся, а руки делают, — говорит он.

«Ниндзя» отлично экипирован. На голове современный баллистический шлем, активные наушники. Надежная зимняя обувь и тюнингованный автомат.

– В военкомате, конечно, выдали все необходимое, но «за ленточкой» хочется быть во всеоружии. Поэтому кое-что докупал сам, – говорит боец.

Около 400 казаков Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества выполняют боевые задачи в составе казачьего добровольческого отряда «Тигр».