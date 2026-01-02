Сахалинские керлингисты заняли пятое место в дивизионе «А» всероссийского фестиваля

Всероссийский фестиваль керлинга «Кубок чебурашки» среди юношей и девушек до 13 лет завершился в Ульяновске. Среди 40 участников состязаний (30 регионов) были представители Сахалинской области.

Согласно рейтингу, команды разделили на Детскую Суперлигу (8 команд), а также дивизионы «А» и «В» (оба – по 16 команд).

Сборная Сахалинской области вошла в дивизион «А». На групповом этапе она одержала три победы во встречах с командами Челябинской области (9:1), Краснодарского края (5:4) и Удмуртской Республики (8:2).

В четвертьфинале островитяне проиграли команде Приморского края (3:6), а в матче за пятое место нанесли поражение Иркутской области (6:5).

В дивизионе «А» сахалинцы заняли пятое место, а в общем зачете – 13-е из 40. Это наивысший успех детских команд островного региона за все время развития керлинга, отметила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Состав сборной нашей области: Алексей Спивак, Ульяна Гнатенко, Алёна Исаева, Араон Мин Сог, тренер Екатерина Антонова.