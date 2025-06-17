Сахалинские киокушины взяли «Русскую крепость» в Приморье

Сахалинские спортсмены завоевали 52 медали межрегиональных соревнований по киокусинкай «Русская крепость».

Турнир прошёл во Владивостоке и собрал более 400 участников из 16 регионов России.

Островные каратисты стали обладателями 28 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Также Кирилл Хе и Татьяна Барсукова признаны лучшими бойцами, а Романа Токмакова отметили дипломом за «Волю к победе», сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– Команда выступила блестяще, продемонстрировав высокий уровень подготовки и настоящий спортивный характер. Все достижения спортсменов – результат огромного труда, ежедневных тренировок, силы духа, а также поддержки со стороны родителей и наставников, – отметил президент федерации киокусинкай Сахалинской области Никита Шимко.

Сахалинцы завоевали 8 медалей хабаровского фестиваля «ИнваАмур 2025»

Сахалинская команда заработала 8 наград разного достоинства межрегионального физкультурно-спортивного фестиваля «ИнваАмур 2025».

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 70 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата из 10 регионов Дальнего Востока.

Ильяс Пак стал обладателем золота в пауэрлифтинге. Ирина Бородулина одержала победу в настольном теннисе и стала второй в дартсе. Кан Вон Чан расположился на второй ступени пьедестала по итогам пулевой стрельбы и на третьей по результатам настольного тенниса. Александр Нещадым – серебряный призёр в плавании на дистанции 50 метров. Денис Бубенцов взял «бронзу» в гонках на колясках. Татьяна Золотухина, Артём Закиев, Ильяс Пак и Кан Вон Чан в составе команды завоевали «бронзу» в кёрлинге.

Владислав Фоменко – рекордсмен СШ «Сахалин» по матчам в ЮФЛ

Матч с уссурийским «Локомотивом» оказался рекордным для Владислава Фоменко. Это была его 62-я игра в Юношеской футбольной лиге. Он стал лидером островной команды по этому показателю.

Дебют Владислава в ЮФЛ-ДВ датирован 22 мая 2022 года («СШ «Сахалин» – «Благовещенск» – 4:0). Первый гол забил 17 сентября того же года («Сахалин» – «РССШФ» – 6:1).

В 2022 году он провел 17 матчей (забил 2 гола). В 2023 году – 15 (5) за U16 и 3 (2) за «старшаков». В 2024 году – 18 (8) и 5 (3) в финале победителей МЮФЛ в Сочи. В 2025 году – 4 (2). Итого – 62 (22).

Футболисты «СШ «Сахалин», сыгравшие наибольшее количество матчей в ЮФЛ:

Владислав Фоменко – 62.

Герман Шрейдер – 61.

Никита Долин – 59.

Богдан Данилин – 57.

Андрей Глушко – 56.

Кирилл Ю – 52.

Егор Полякин – 51.

Пятый тур ЮФЛ-ДВ: самое интересное

В выходные состоялись матчи пятого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Все самое интересное – в нашем дайджесте.

У «младшаков» в первый игровой день побеждали исключительно хозяева, во второй – только гости.

«СШ «Сахалин» отправила на запасной путь «Локомотив» из Уссурийска (7:0). Для островной команды это вторая крупная «сухая» победа, а юные «железнодорожники» потерпели пятое крупное фиаско. Причем, в четырех последних матчах они не забили ни одного гола.

«Динамо-Приморский край» забило четыре безответных гола в ворота «Благовещенска». Для «ДПК» это четвертая крупная победа подряд. Оно возглавляет турнирную таблицу, не пропустив ни одного гола.

«Динамо-Владивосток» проиграло на своем поле «СКА-Хабаровск» (0:2). Хабаровчане забрали у соперников три очка четвертый раз подряд.

«Океан» в Находке стал совсем тихим, проиграв «СШОР № 1» из Комсомольска-на-Амуре (1:5). Юные «моряки» уже три матча остаются без набранных очков. А их соперники пока не потеряли ни одного очка.

В турнире U18 гостям не удалось одержать ни одной победы. У них три поражения и ничья.

«СШ «Сахалин» не дала разогнаться «Локомотиву» из Уссурийска (4:0). Островитяне два последних матча выиграли с крупным счетом, а «Локо» продолжает буксовать (четыре поражения кряду).

«Динамо-Приморский край» выцарапало победу у «Благовещенска» (4:3). «ДПК» стало первой командой, которая выиграла, пропустив три гола.

«Динамо-Владивосток» продлило победную серию до четырех матчей, одолев «СКА-Хабаровск» (2:1), попутно прервав трехматчевую победную серию соперника.

«Океан» и «СШОР № 1» обошлись без забитых мячей. У команды из Комсомольска-на-Амуре безголевая серия длится уже три матча, а у «моряков» – два.

Сахалинцев приглашают на дуатлон «Анивское взморье»

Открытые соревнования по дуатлону «Анивское взморье» пройдут на берегу моря в районе Песчанское (Анива) 21 июня. Участников ждет динамичная дистанция, объединяющая бег и велогонку в одном старте.

Программа дуатлона будет состоять из трёх этапов:

Бег — 5 км. Велогонка — 20 км на шоссейных велосипедах. Финальный бег — 2,5 км.

В состязаниях могут принять участие все желающие.

Для атлетов предусмотрены:

– Индивидуальные зачёты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях.

– Командный зачет (пара мужчина и женщина), где этапы распределяются между участниками.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 19 июня через систему https://orgeo.ru/event/info/44379#map

Обязательно наличие действующей спортивной страховки и медицинский допуск.

Как подготовиться?

– Проверьте велосипед и экипировку;

– Изучите карту трассы на сайте Orgeo;

– Возьмите сменную одежду для этапов.

Мероприятие пройдёт по адресу г. Анива, район села Песчанское, регистрация в 08:00.