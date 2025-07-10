Сахалинские команды не смогли достойно завершить первый круг первенства Юношеской футбольной лиги – Дальний Восток

Матчи девятого тура юношеской футбольной лиги подводили черту первого круга соревнований. Именно поэтому обе сахалинские дружины до 16 и до 18 лет горели желанием завершить свои поединки на мажорной ноте. Вчера на стадионе «Спартак» «Сахалин» встречался с «Океаном» (Находка). Увы, всё пошло не по сценарию хозяев поля. Младшаки уступили гостям 1:2. Старшие при огромном территориальном преимуществе и большом количестве голевых моментов у ворот команды из Находки не смогли «додавить» соперника и завершили матч мирным исходом – 1:1.

Первыми на поле стадиона «Спартак» вышли команды подгруппы U-16. В последних трех матчах «Океан» разгромил «Динамо-Владивосток» на своем поле 4:0. В гостях забили два безответных мяча в ворота «СШФ-Якутия». В седьмом туре в родных стенах потерпели сокрушительное поражение от «СКА-Хабаровск» 0:8. Одержав в первенстве три победы и потерпев четыре поражения, набрав 9 очков, гости занимали шестую строчку в турнирной таблице.

«Сахалин» взял верх в гостях над «СШФ-Якутия» 2:1. Был разгромлен в столице Приморья «Динамо-Владивосток» 0:5. Неделю назад потерпел поражение от лидера первенства «Динамо-Приморский край» на родном «Спартаке» 1:2. Как и «Океан», островная команда одержала три победы и проиграла четыре матча. Набрав 9 очков, занимала пятое место.

Начало встречи получилось просто обескураживающим для «Океана». Уже на 2-й минуте голкиперу гостей Владиславу Кривцову пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. Затяжную атаку по правому краю смог завершить капитан островитян Артём Аюгов – 1:0. На этом хозяева поля не успокоились и продолжали искать брешь в обороне команды из Находки.

К пятой минуте встречи гости смогли погасить наступательный порыв хозяев поля и сами стали проводить быстрые атаки по флангам. Именно в это время план на игру обеих команд был полностью «рассекречен». У «Океана» он был предельно простым. Команда вышла играть на контратаках, стараясь как можно быстрее доставлять мяч своим нападающим, которые в свою очередь начинали искать брешь в обороне «Сахалина». Что же касается хозяев, то если с первых минут они полностью контролировали мяч, то в дальнейшем это не получалось.

Игра пошла на встречных курсах. Атаки «Океана» разрушались на подступах штрафной «Сахалина». В свою очередь островитяне не раз имели возможность увеличить счет в мачте. На 10-й минуте Артём Аюгов на правом краю смог оставить не у дел двух защитников соперника и выдать отличный пас в район вратарской площади. Кирилл Сурнин пытался переправить мяч в нижний левый угол ворот, но кругляш пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

На 14-й минуте настоящий пожар вспыхнул у наших ворот. Нападающий гостей Владислав Семенов на левом краю накрутил трех наших защитников и вышел один на один с Александром Молдаваном. Отменная реакция сахалинского голкипера спасла команду от неприятностей.

Получив право на угловой удар, гости просто бездарно его разыграли.

Артём Аюгов подхватил мяч на своей половине поля, протащил его по правому краю, обыграв трех соперников, сделал отличный навес в центр вратарской, но завершить эту кинжальную атаку оказалось некому. Спустя две минуты отличную возможность упустил Павел Шакирзянов. С пяти метров наш нападающий головой пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с «девяткой».

В футболе есть железное правило: если ты не забиваешь сопернику, тогда соперник забьёт тебе.

На 24-й минуте «Океан» проводит очередную быструю атаку по правому краю, и Владислав Семёнов сравнивает счёт – 1:1. До перерыва болельщики голов больше не увидели.

Если начало матча было за хозяевами поля, то старт второго тайма поверг в шок «Сахалин». На 42-й минуте очередной провал в защите на своей половине поля допускают островитяне, нападающий гостей Артур Овчинников врывается в штрафную, наносит мощный удар, Александр Молдаван выручает команду. Первым на добивании оказывается виновник провала нашей защиты Артур – 1:2.

После пропущенного гола островитяне гораздо чаще стали атаковать, больше владели мячом. Однако, каждый раз на подступах к штрафной соперника атаки «захлебывались», и виной тому грамотная игра защитников «Океана».

Как ни старались сахалинцы, заход на камбэк не состоялся. Причина тому, нулевая реализация голевых моментов, которая перенеслась и на второй тайм. Сахалинцы запороли несколько перспективных атак, что и привело в итоге к очередному поражению на своем поле. Как результат, шансы оказаться в числе призеров первенства становятся очень призрачными.

Не порадовали в этот вечер своих болельщиков и юниоры U-18. На 24-й минуте встрече Максим Кладов выйдя один на один с вратарем «Океана», не оставил последнему ни малейшего шанса на спасение команды – 1:0. После этого островитяне не раз могли увеличить счет, но каждый раз их подводило исполнительское мастерство на завершающей стадии атак. В свою очередь, одна из малочисленных атак соперника – и на табло 1:1.

Во втором тайме игра было очень жесткой, порой просто грубой игры. Судья матча не успевал показывать горчичники. О том, что по этой причине было много остановок в матче, говорит такой факт: рефери вынужден был добавить 8 минут к основному времени. В юниорском турнире это довольно редкий случай. После этой ничьи, как ни горько осознавать, «Сахалин» U-18 не сможет повторить успех прошлого года, когда команда выиграла золотые медали. Даже за «бронзу» борьба предстоит очень серьезная.

Игорь КАРПУК.

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