Сахалинские коммунальщики готовы подавать тепло в дома с большей надёжностью и меньшими потерями

С конца прошлой недели начался отопительный сезон в Охинском районе. С 28 сентября начнут теплеть батареи в домах Северо-Курильска. Среднесуточная температура воздуха на этих территориях опустилась ниже планки – меньше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Для властей это сигнал к подаче тепла, этот норматив определён в п. 5 постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

С 1 октября «включат» батареи в Южно-Сахалинске, Углегорском и Долинском районах, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Незадолго до начала отопительного сезона в Долинске ввели в строй самую мощную газовую котельную. Раньше там топили углём, затем провели модернизацию, перевели оборудование на экологически чистое топливо. Теперь оно функционирует в автоматизированном режиме. От этой котельной получат тепло более сотни жилых домов, а также социальные объекты.

Всего же в нынешнем году в регионе намереваются запустить 15 новых газовых котельных. Процесс продолжится и в следующем году – в планах заложено появление ещё 21 котельной, сообщили в правительстве области.

По мере строительства распределительных газопроводов будут переводить на новое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском, Невельском районах.

Сейчас, по данным регионального министерства ЖКХ, уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на островах к отопительному сезону превысил 95%.

Инфраструктура в районах готова на 90% и выше, поводов для серьёзного беспокойства нет, сообщил председатель правительства области Алексей Белик. Топливо на котельные подвозят по графику, по заключённым ранее договорам. Запасы превысили планку в 65%. Судя по темпам подвоза, угля должно хватить до конца отопительного сезона.

Объекты ЖКХ должны проверить сотрудники сахалинского Ростехнадзора, затем настанет пора для районов получать паспорта готовности к зиме.

В прошлом сезоне было немало нареканий по работе Сахалинской коммунальной компании в южной части областного центра – там часто возникали аварийные отключения. Не повторится ли подобное вновь? Как пояснили специалисты минЖКХ области, такого уже быть не должно – этим летом проведена большая работа на обветшавшей инфраструктуре. В частности, сделан капитальный ремонт на 5 км тепловых сетей из 6 запланированных. Восстановлена тепловая изоляция. В Сахалинской коммунальной компании заверяют, что все подобные работы будут завершены до начала отопительного сезона.

Для тех, кто отапливает свой дом углём, механизм подачи заявок и оплаты топлива максимально упрощён. В частности, уже третий год работает схема расчёта с поставщиками угля с использованием авансового платежа. Региональная энергетическая комиссия рассчитала его стоимость для населения с учётом четырёх зон доставки, в каждом районе провели отборы подрядчиков. Заказать топливо на зиму можно на горячей линии ЖКХ, напрямую у поставщика или через органы соцзащиты.

Сергей РЯБОВ.

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