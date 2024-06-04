Сахалинские косолапые дожидаются хода лососей, устраивают свадьбы и могут проявлять агрессию

Это произошло на днях на окраине села Тунгор в Охинском районе. Мужчина по пути на дачный участок решил зайти по лесной дороге в свой гараж. Тут-то и произошла его встреча с медведицей и медвежонком. Косолапая мамаша восприняла появление человека как опасность для своего чада и напала на него.

С укусами плеча дачника доставили в приёмное отделение местной ЦРБ, где оказали первую помощь, а затем направили в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние здоровья пациента как удовлетворительное.

Лесничие осмотрели предположительное место происшествия, но медведей не обнаружили. В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства предполагают, что медведица с медвежонком на той лесной дороге оказались «транзитом», встреча была случайной. Тем не менее, ведомство продолжает держать ситуацию на контроле.

В Холмском районе работники лесничества разбираются со случаем нападения двухгодовалого медведя (лончака) на фермерских коров. Зверь уволок новорожденного теленка в лесные заросли. Фермерское хозяйство расположено в таёжном поселке Павино, что в нескольких километрах от села Костромское. И такое здесь происходит не впервые. Обычно обнаглевшего бурого хищника отстреливают. Скорее всего, так будет и на этот раз.

По словам главного лесничего Александра Глущенко, до той поры, пока в реках не появится горбуша, от косолапых можно ещё ждать «сюрпризов». В поисках корма те, что поопытнее, до рыбного сезона перебиваются корневищами растений, травой, разоряют муравейники, лакомятся дарами моря. Отдельные же особи не прочь заглянуть на чью-нибудь дачу, порыться в отходах. Кроме того, в начале июня начинается гон с медвежьими свадьбами. В связи с этим животные могут проявлять агрессию. Гон продлится 1 – 1,5 месяца, затем агрессивность косолапых пойдет на убыль, их внимание переключится на рыбу.

В Корсаковском районе, как сообщили в лесничестве, обстановка с медведями пока спокойная. Бывают обращения от сахалинцев, видевших косолапых в лесу возле автодорог, но близко к человеку они не подходят. Особенно почему то медведям полюбился участок автодороги в окрестностях завода СПГ в Пригородном. Рекомендация пока одна: не приближаться к таким животным, и уж тем более не пытаться их угостить или сфотографироваться с медвежатами. Это чревато самыми тяжелыми последствиями.

Владимир СЛАВИН.