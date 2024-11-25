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Сахалинские кёрлингисты впервые завоевали две медали первенства ДФО

«Золотая» команда.

Сахалинские спортсмены взяли «золото» и «серебро» первенства Дальневосточного федерального округа по кёрлингу. Медали стали первыми в истории этого вида спорта для островитян.

Состязания пошли в Южно-Сахалинске. На льду учебно-тренировочного центра «Восток» звание сильнейших оспаривали более 10 команд из Хабаровского, Приморского краёв и Сахалинской области.

Золотую награду завоевала сахалинская команда девушек в составе Надежды Беспаловой, Надежды Дехтелинской, Надежды Климовой, Марии Эм и Карины Марковец. Кирилл Варенский, Алексей Спивак, Араон Мин Сог и Максим Михайлов стали обладателями серебряной медали среди юношей, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

– Сейчас девочки на пике своей формы. За небольшое время они нагнали ребят из других регионов Дальнего Востока по уровню игры и заслуженно победили, не потерпев ни одного поражения. Мальчишки тоже большие молодцы. Я горжусь всеми нашими воспитанниками, кто принимал участие в этих соревнованиях, – отметила главный тренер сахалинской сборной Екатерина Антонова.

Термины кёрлинга

  • Скип – капитан команды, определяющий стратегию игры.
  • Сплит – бросок, при котором выпущенный снаряд проталкивает другой в дом и сам откатывается в него.
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