Сахалинские кёрлингисты завоевали два золота и бронзу на домашнем чемпионате и первенстве ДФО

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу прошёл на ледовой арене учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Турнир собрал сильнейших спортсменов из Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей.

Среди юниоров лучшими оказались местные кёрлингисты, продемонстрировавшие отличное техничное исполнение и сыгранность. Второй результат в этой категории показала команда «Амур», третьими стали представители Приморского края.

У девушек-юниорок золото завоевали местные спортсменки, на втором месте — представительницы Приморья, а на третьей ступени расположились девушки из Хабаровска.

В состязаниях смешанных коллективов победу одержали представители Приморского края, вторую позицию заняла команда «Амур», третью — сборная спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта островного региона, сообщили в минспорта Сахалинской области.