Сахалинские легкоатлеты, летающие лыжники и  горнолыжники поборолись за награды на окружном и региональных  соревнованиях

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Южно-Сахалинске.

Награды состязаний в легкоатлетическом манеже оспаривали более 200 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей.

В программе — бег с барьерами на 60 метров, бег с препятствиями на 2000 метров, бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, толкание ядра, прыжки и тройные прыжки в длину, прыжки в высоту и эстафета 4х400 метров.

Среди юношей и девушек до 18 лет сахалинская сборная заняла третье место, заработав 15 наград – 10 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые, сообщила пресс-служба минспорта региона. Впереди расположились хабаровчане с 18 медалями и приморцы с 19.

В первенстве среди юниоров и юниорок до 20 лет лидерство у представителей Хабаровского края с 16 наградами (10 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые). Второе место у сборной Приморского края – спортсмены также 16 раз поднялись на пьедестал почёта (8 золотых, 7 серебряных, 1 бронза). Две победы своей команде принесла Анастасия Крузман из Владивостока.

На третьей строчке амурские спортсмены с 11 медалями (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых). Четвёртое место у сахалинских легкоатлетов: 11 наград – 2 высшей пробы, 4 раза стали вторыми, 5 раз поднялись на третью ступень пьедестала.

Всего у сахалинских легкоатлетов 26 медалей.

* * *

Зимнее первенство по прыжкам на лыжах с трамплина прошло на комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие более 50 спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска.

— Это первые в сезоне соревнования такого уровня на Сахалине. Наши прыгуны уже успешно выступили на всероссийских стартах, включая этапы Кубка России в Нижнем Тагиле, а также завоевали кубок на традиционном «Рождественском турне» — впервые за 20 лет, — отметила старший инструктор-методист спортивной школы зимних видов спорта Людмила Лосинская.

Соревнования продолжалась два дня и включали прыжки с трамплинов различной мощности: К-72, К-30, К-20 и К-10. Турнир позволил определить сильнейших в разных возрастных группах и стал важным этапом подготовки к дальнейшим стартам.

Среди юниоров на трамплине К-72 победу одержал Павел Сургучев (2012 г.р.), выполнивший стабильные прыжки на 77 метров. У девушек лучший результат показала Диана Ермоленко (2010 г.р.), покорившая отметки в 72 и 70,5 метра.

Участниками первенства стали как опытные атлеты, так и те, для кого эти старты стали дебютными. Один из них, 12-летний Егор Алёхин, выступавший на трамплине К-72, поделился своими впечатлениями:

— Психологически я готов, просто тренируюсь и не думаю о лишнем. В группе конкуренция сильная, но мы друг с другом делимся советами, как исправить ошибки. У нас хорошая атмосфера в коллективе.

На трамплине К-30 среди девушек 13 — 14 лет первой стала Варвара Сопыряева (2012 г.р.). Среди юношей этой же возрастной категории снова отличился Павел Сургучев, завоевав второе золото.

Среди самых юных участников, выступавших на трамплинах К-20 и К-10, победителями стали Валентина Минеева (2014 г.р.), Михаил Симанчук (2015 г.р.), Эльвира Галимзанова (2018 г.р.), София Бардина (2016 г.р.), Матвей Попов (2017 г.р.) и Марк Кройт (2016 г.р.).

Фото Владимира Доможилова.

* * *

Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» среди юношей и девушек U-14 в дисциплине «слалом-гигант» прошли в Южно-Сахалинске.

В течение двух дней на трассе «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» награды состязаний оспаривали 129 участников из Александровска-Сахалинского, Томари, Холмска, Горнозаводска и областного центра.

В стартах U-14 (юноши и девушки 12 — 13 лет) победителями стали Алёна Хан (сумма времени двух заездов – 1:27,57 секунды) и Андрей Дудко (1:27,73). Вторые места заняли Даяна Крамаренко (1:29,44) и Артур Глухов (1:30,46). Тройки лидеров замкнули Ксения Гапонова (1:29,55) и Михаил Редкозубов (1:30,76).

Самыми быстрыми на первенстве стали Данил Луценко (2:36,38) и Виктория Иванушко (2:33,68).

Вторые результаты показали София Копыл (2:39,07) и Дмитрий Пахомов (2:36,55). Почётные третьи места заняли Демешина Дарья (2:40,37) и Леонид Скрыльников (2:39,64).

Быстрейшими на чемпионате стали Дарина Иохвидович (2:32,83) и Дмитрий Пышкин (2:29,03). Серебряные награды завоевали Карина Гайдамащук (2:35,58) и Александр Кудрявцев (2:30,25). Бронза у Александра Фёдорова (2:30,81).