Сахалинские легкоатлеты завоевали 26 медалей на дальневосточных соревнованиях

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок U23, юношей и девушек U16. Столицу Приморья посетили легкоатлеты Хабаровского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

Сборная команда Сахалинской области завоевала 26 наград, сообщила пресс-служба минспорта.

Золотыми медалистами в своих возрастных категориях стали: Алиса Платонова (400 м и 200 м, Южно-Сахалинск), Екатерина Рощина (400 м с барьерами, Южно-Сахалинск), Евгений Турецков (400 м с/б, Корсаков), Вероника Груздо (400 м, Корсаков), Анна Рыжкова (толкание ядра, с. Малокурильское).

На вторую ступень пьедестала поднялись Кристина Титаева (100 м, Южно-Сахалинск), Алиса Митрофанова (400 м, Южно-Сахалинск), Максим Игнатченко (400 м с/б, Южно-Сахалинск), Вероника Косвинцева (400 м с/б, Южно-Сахалинск), Егор Повлятенко (300 м с/б и 400 м, Корсаков), Вероника Груздо (300 м с/б, Корсаков), Елизавета Иванченко (200м , Корсаков), Артем Вяткин (толкание ядра, с. Малокурильское), Виталий Ланцев (2000 м с препятствиями, Корсаков).

Бронзу завоевали Максим Туренко (100 м, Южно-Сахалинск), Кристина Лещина (400 м, Южно-Сахалинск), Никита Герасимов (1500 м, Южно-Сахалинск), Мария Юрина (толкание ядра, с. Малокурильское).

В эстафетных забегах 4х100м девушки до 23 лет в составе Дарьи Савенко, Валерии Черновой, Александры Понизович, Кристины Титаевой, а также юниоров до 23 лет — Максима Игнатченко, Максима Насонова, Евгения Турецкова, Кирилла Кожухова — сахалинские команды заняли первые места.

В эстафете 4х400м юниорки до 23 лет (Александра Понизович, Екатерина Жуликова, Ольга Окунева и Вероника Косвинцева) завоевали золото. В этой же дисциплине юниоры до 23 лет (Максим Игнатченко, Евгений Турецков, Кирилл Кожухов, Максим Насонов), девушки до 16 лет (Елизавета Иванченко, Вероника Груздо, Таисия Демьянова, Кристина Лещина), а также юноши до 16 лет (Виталий Ланцев, Никита Герасимов, Егор Повлятенко, Максим Туренко) стали серебряными призерами.

«Сахалин-2012» вышел в финал чемпионата Детской футбольной лиги

В Хабаровске по базе академии «Искра» состоялся отборочный этап открытого чемпионата Детской футбольной лиги. В турнире принимали участие восемь команд футболистов 2012 г.р. («Сахалин-2012», «Искра-1», «Искра-2», «Искра-3», «Форвард», «СКА», «СКА-2013» и «Академия СКА»).

Турнир начался с группового этапа. На этой стадии «Сахалин-2012» (тренеры Дмитрий Поленов и Александр Миховский) обыграл «СКА-Хабаровск-2013» и «Академию СКА» (5:1 и 4:2, соответственно), проиграл при этом «Искре» (2:4).

Заняв второе место в группе сахалинцы отправились в полуфинал, где их уже ждали футболисты команды «Искра-2». Полуфинал завершился победой островитян (4:1).

Однако в финале сахалинцы не смогли взять реванш у «Искры». Проиграв, они заняли второе место. Но этого оказалось достаточно, чтобы завоевать путевку на финал чемпионата ДФЛ.

На турнире гимнастов

Во Владивостоке впервые состоялся открытый турнир гимнастов на призы Олимпийской чемпионки Токио-2020 Лилии Ахаимовой.

Побороться за медали соревнований в столицу Приморья приехали порядка 40 спортсменов из Владивостока, Южно-Сахалинска, Белогорска, Благовещенска и Хабаровска. Нашу область представили 14 воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска.

Участникам предстояло выполнить традиционный комплекс упражнений в многоборье – это конь-махи, перекладина, брусья, опорный прыжок, кольца и вольные упражнения.

Сахалинская команда завоевала 12 медалей — золото по программе второго и третьего юношеских разрядов, а также второго и третьего взрослого разряда; пять серебряных и три бронзовые медали. Следует отметить, что для некоторых островных спортсменов этот турнир стал первой проверкой мастерства вне родных стен «Кристалла».

Пять наград привезли сахалинцы с чемпионата России по практической стрельбе

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по практической стрельбе из карабина. В нем приняли участие более 180 спортсменов из 30 регионов России.

Сахалинские спортсмены смогли достойно выступить на этих соревнованиях, завоевав пять медалей.

Островная сборная заняла весь пьедестал в стандартном классе с ручным перезаряжанием.

В дуэли золото завоевал Денис Дамдинов, серебро у Сергея Хе. Дуэльная стрельба — это стрельба на точность и скорость одновременно. Двое стрелков должны поразить пять мишеней на разных дистанциях от 70 до 300 м. Задача поразить все мишени, за меньшее время.

По итогам соревнований тренер спортшколы по техническим видам спорта Сергей Хе выполнил норматив мастера спорта России.