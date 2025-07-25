Сахалинские легкоатлеты завоевали три медали матчевой встречи Россия – Беларусь

Сахалинский легкоатлет Михаил Кожаров стал победителем эстафетного забега в рамках матча юниоров Россия – Беларусь в Бресте, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

Спортсмен выступал в составе сборной России U20 в смешанной эстафете 4 по 100 метров. Сахалинец бежал на четвертом этапе и привел команду Россия-1 к победе.

Результат победителей – 42,50 с. Вместе с Кожаровым на высшую ступень пьедестала почета поднялись Варвара Полякова, Юлия Лукьяненкова и Данил Веретенников.

Алиса Митрофанова и Михаил Кожаров стали бронзовыми призерами матчевой встречи Беларусь – Россия. Оба являются спортсменами центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Алиса Митрофанова из Южно-Сахалинска (тренер Константин Крымский) отличилась в беге на 400 метров в возрастной группе U18 (57,07 с), а Михаил Кожаров из Корсакова (тренеры Сергей Долгов, Елена Елохина) финишировал третьим в беге на 100 м в U20 (10,49 с), обновив при этом рекорд островного региона.

Соревнования проходили в Бресте и были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие свыше 400 спортсменов: юниоров и юниорок 2006 – 2007 г.р. (U20), юношей и девушек 2008 – 2009 г.р. (U18).

Рекордная победа

В одиннадцатом туре Дальневосточной юношеской футбольной лиги «СШ «Сахалин» гостила у уссурийского «Локомотива».

В U16 хозяева поля не набрали ни одного очка в девяти матчах, забив 3 гола, а пропустили 73. Матч с аутсайдером, который проходил на стадионе «Урожай» Камня-Рыболова, давал островитянам хорошую возможность поднять себе настроение и прервать серию из трех поражений. Забегая вперед, отметим, что это им удалось.

Уже на восьмой минуте Олег Осипов вывел «СШ «Сахалин» вперед, наказав защитников соперника за грубую ошибку. Тут же Кирилл Сурнин мог удвоить преимущество, но не попал в ворота после выхода один на один.

Хозяева поля ответили проходом Тимура Сорокина, который промахнулся метров с 15-ти. Но порыв «Локо» быстро остудил Артем Аюгов, промчавшийся по левому флангу и расчетливо ударив по воротам (2:0).

А на 12-й минуте счет уже был 4:0. Сначала отличился Кирилл Сурнин, а затем – Артем Аюгов.

Если у кого-то и были иллюзии по поводу результата игры, то к этому времени они растаяли под жарким приморским солнцепёком.

На 16-й минуте Илья Мизецкий хлёстко реализовал пенальти, отметив гол исполнением сальто – 5:0.

Шестого гола пришлось ждать непривычно долго для этого матча. На 23-й минуте сольный проход завершил Ярослав Мельник. Через десять минут его примеру последовал Кирилл Сурнин (7:0). Чуть погодя Сурнин оформил классический «хет-трик», забив третий гол за тайм (8:0). Девятый забил Владислав Володин.

К этому времени на стадионе «Урожай» сменился судья-информатор, не справлявшийся с таким большим объемом работы.

В начале второго тайма пропал и второй судья-информатор, поэтому объявлять авторов забитых мячей стало некому. Между тем, поводов для объявлений было больше, чем в первой половины игры.

Счет быстро достиг двузначной отметки и перешагнул за нее (Павел Шакирзянов) – 11:0. Кирилл Сурнин технично подрезал мяч над вратарем «Локо» (12:0), а затем головой замкнул навес с левого фланга (13:0).

Иван Купин получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в угол – 14:0. Владислав Володин с ходу – 15:0. «Пушка страшная» Ивана Макосова – 16:0. Павел Шакирзянов обвел нескольких защитников и вратаря – 17:0. Иван Купин с разворота под перекладину – 18:0. Дмитрий Попов головой после подачи углового – 19:0.

Дальше что-то пошло не так, и мяч зачем-то влетел в другие ворота. На 78-й минуте Тимур Сорокин убежал от защитников и мощно пробил с линии штрафной, установив окончательный счет (19:1).

«СШ «Сахалин» обновила рекорд ЮФЛ-ДВ в номинации «Самая крупная победа». Предыдущее достижение (16:0) держалось более двух лет. Сколько продержится наше?

Более того, это самый крупный счет матчей юношеских команд ЮФЛ во всех зональных турнирах (но в ЮФЛ-девочки была победа 20:0).

…Вообще, это не самый крупный счет в матчах с участием островных команд. В чемпионате области 2004 года «Крылья Сахалина» разгромили «Тепличный» – 24:1…

А вот в матче «старшаков» всё пошло не так. Островитяне были в роли отстающих, но на 36-й минуте Владислав Фоменко восстановил равновесие.

Увы, но в начале второго тайма форвард «Локо» наказал гостей за ошибку и вновь вывел хозяев поля вперед. К сожалению, до финального свистка счет не изменился – 2:1 в пользу «Локомотива».

Островные волейболистки приняли участие в двух финалах первенства России

Всероссийская федерация волейбола подвела итоги всероссийских соревнований по волейболу, проведенных в 2025 году. Финалы турниров девушек состоялись в шести возрастных группах.

– Спартакиада учащихся России была проведена среди девушек 2007 г.р. (U19), а первенство России и всероссийские соревнования – среди девушек 2008 (U18), 2009 (U17), 2010 (U16), 2011 (U15), 2012 г.р. (U14). На финалы приезжали спортсменки из 32 субъектов Российской Федерации, – сообщает федерация.

Во всех шести финалах приняли участие представительницы только трех субъектов РФ. Это Челябинская, Вологодская область и Санкт-Петербург.

В пяти финалах были Москва и Свердловская области; в четырех – Нижегородская, Калининградская, Иркутская и Ростовская области; в трех – Краснодарский край, Московская, Тюменская, Самарская области и Удмуртия, в двух – Алтайский, Красноярский и Приморский края, Оренбургская, Воронежская, Калужская и Сахалинская области; в одном – Республики Дагестан, Татарстан и Северная Осетия, Пермский и Хабаровский края, Ивановская, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Омская и Рязанская области.

Островные волейболистки сыграли в финале первенства России U18 в Анапе (12 место) и U17 в Нижнем Новгороде (13 место).

Состав команды U18: Таисия Гордеева, Полина Добреля, Таисия Дробышева, Вероника Зиновьева, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Софья Рубцова, Мария Свитлик, Ева Старостина, Дарья Туркина, тренер Марина Борисовна Захарова.

Состав команды U17: Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Антонина Семеренко, Ева Старостина, Диана Филипенко.

В этом рейтинге Сахалинская область опережает другие субъекты Дальневосточного федерального округа.