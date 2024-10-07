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Сахалинские летающие лыжники – чемпионы России

Сахалинцы стали победителями чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщила пресс-служба минспорта нашей области.

Командные соревнования прошли в Сочи и собрали 40 спортсменов в составе 10 команд из Санкт-Петербурга, Башкортостана,  Татарстана, Пермского края, Свердловской, Нижегородской и Сахалинской областей. Летающие лыжники выступали на трамплине мощностью К-120.

Островная команда в составе Максима Колобова, Александра Баженова, Никиты Лободы и Дениса Гона (тренер Владимир Спиваков) завоевала золото чемпионата России с результатом 797,5 балла, опередив ближайших соперников из Свердловской области на 7,4 балла.

Ещё одну награду чемпионата в личных стартах завоевал Александр Баженов. Сахалинец стал обладателем бронзы, набрав 255,1 балла, уступив 3,9 балла спортсмену из Москвы.

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