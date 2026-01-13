Сахалинские летающие лыжники лучшие в «Рождественском турне»

Сахалинцы завоевали 16 наград всероссийских открытых соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне».

Состязания, разбитые на четыре этапа, прошли в Пермском крае и собрали спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет из более чем 20 регионов России, а также Республики Беларусь.

Впервые в истории стартов в общем зачёте победу одержала Сахалинская область, заработав 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

По итогам первого этапа в Кудымкаре у островитян пять наград. На трамплине К-20 Валентина Минеева и Максим Котельников взяли золото, а Михаил Симанчук — бронзу. На К-46 награда высшей пробы у Тимофея Лихтара, серебро у Павла Сургучева.

На втором этапе в Березниках на трамплине К-40 победу одержал Павел Сургучев. Второй результат показал Тимофей Лихтар. На третью ступень пьедестала по результатам стартов на К-25 поднялась Валентина Минеева.

Третий и четвёртый этапы состоялись в Чайковском, где у сахалинцев ещё восемь медали. На К-21 оба дня первое место занимал Максим Котельников, а Валентина Минеева становилась второй. На К-40 победу дважды одерживал Павел Сургучев, а Тимофей Лихтар взял бронзу третьего этапа и серебро четвёртого, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Сахалинские горнолыжники открыли сезон

Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» прошли в Южно-Сахалинске.

Состязания в слаломе состоялись на трассах «Спортивная» и «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и собрали 119 участников из Александровска-Сахалинского, Холмска, Горнозаводска и областного центра.

В первый день стартов спортсмены выявляли сильнейших чемпионата (мужчины и женщины 16 лет и старше) и первенства (юноши и девушки 14 — 15 лет) на трассе «Спортивной» с выходом на «Семидесятку».

Победу одержали Дарья Демешина (результат 1:29,12 секунды), Даниил Калашников (1:28,49), Дарина Иохвидович (1:33,09) и Александр Кудрявцев (1:29,02) . Вторые места заняли Маргарита Янченко (1:35,02), Степан Черноголов (1:29,43), Карина Гайдамащук (1:35,74) и Артём Гориславский (1:30,43). Тройки лидеров замкнули Маргарита Чалова (1:37,97), Леонид Скрыльников (1:29,66), Анастасия Майбурова (1:38,60) и Александр Фёдоров (1:31,77).

Во второй состязательный день за награды боролись горнолыжники в возрастной категории U14 (12 — 13 лет) на трассе «Запад».

По результатам двух заездов самыми быстрыми стали Валерия Гусакова (1:36,21) и Андрей Дудко (1:33,51).

На вторых ступенях пьедестала расположились Анастасия Алеева (1:40,39) и Владислав Цурупа (1:33,69). Третьи места у Софии Власовой (1:48,55) и Максима Щеглова (1:40,19).