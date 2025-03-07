Сахалинские «летающие лыжники» взяли «серебро» и «бронзу» на чемпионате России

Сборная команда Сахалинской области завоевала «серебро» на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (Пермский край).

Командные соревнования среди мужчин проходили на большом трамплине К-125. Островные спортсмены Артём Мясников, Никита Лобода, Максим Колобов и Александр Баженов удостоились второго места, набрав 702.3 балла. «Золото» завоевала команда Москвы с результатом 702.7 балла. «Бронза» ушла в Нижегородскую область, её результат – 691.3 балла.

В личном зачёте Александр Баженов по итогам двух попыток набрал 286.1 балла, что позволило ему завоевать «бронзу» в личном зачёте.

Сахалинские лыжники являются спортсменами-инструкторами регионального центра спортивной подготовки, мастерами спорта России. Они входят в основной и резервный составы мужской сборной команды РФ, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Фото федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Островитянки – волейбольные принцессы ДФО

В Улан-Удэ завершилось первенство ДФО по волейболу среди девушек 2009 – 2010 г.р.

Соперничали волейболистки Бурятии, Забайкалья, Приморского края, Сахалинской области и Якутии.

Однако острой конкуренции не получилось. В этом «вина» островной команды, которая выигрывала матч за матчем, частенько добиваясь огромной разницы в счете.

В итоге сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО со 100-процентным результатом. На серебряном месте – Забайкалье, на бронзовом – Бурятия.

Титул волейбольных принцесс ДФО своей игрой заслужили Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Полина Рощина, Антонина Семененко, Диана Филипенко, Эржена Цыденова (тренер Марина Борисовна Захарова).

– Хорошо сыграла наша связующая Даша Золотухина, – подвела итог Марина Борисовна Захарова.

Сахалинские кикбоксеры взяли 6 медалей на соревнованиях ДФО

Сахалинские спортсмены завоевали медали всех достоинств на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу, посвященных памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. Соревнования проходили в Якутске в дисциплине лоу-кик.

Сайын Ховалыга завоевал золото и получил приз «Якутский бриллиант». Он был признан лучшим бойцом состязаний.

Результаты остальных членов сборной команды Сахалинской области были также впечатляющими. Таймураз Ортабаев и Нуртилек Токтоев разделили второе место, продемонстрировав отличную технику во время соревнований. Бронзовые медали получили Сармат Ортабаев, Иван Шамаев и Андрей Черняков.

По итогу островные спортсмены завоевали путевки на чемпионат и первенство России.

– Достижения сахалинских кикбоксеров свидетельствуют о высоком уровне развития данного вида спорта в островном регионе, а также о профессионализме тренеров и спортсменов. Победы на соревнованиях такого уровня способствуют популяризации спорта среди молодежи и вдохновляют молодое поколение на занятия спортом, – подчеркнул президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Дарина Иохвидович и Артем Кашинцев – призеры чемпионата страны по горнолыжному спорту

На Камчатке продолжаются чемпионат и первенство страны по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах. Третий соревновательный день был посвящен супер-гиганту.

В женском чемпионате победила Юлия Плешкова с Камчатки. Серебряный призер – островная горнолыжница Дарина Иохвидович. ТОП-3 замкнула Майя Пучкова из Санкт-Петербурга.

У мужчин очередную золотую медаль завоевал Павел Тризичев (Санкт-Петербург). Второй призер – Никита Алехин (Камчатка). На третью строчку итогового протокола заехал мастер спорта из Южно-Сахалинска Артем Кашинцев.

В первенстве среди юниоров и юниорок 16 – 20 лет лучший результат показала Дарина Иохвидович.