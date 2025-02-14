Сахалинские летающие лыжники завоевали три медали первенства России

Сахалинские спортсмены стали обладателями одной золотой и двух серебряных наград первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина в посёлке Прикамский Пермского края.

Участниками соревнований на базе комплекса трамплинов «Снежинка» стали несколько десятков спортсменов 15 – 17 лет из Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского краёв, республик Башкортастан и Татарстан, Нижегородской, Свердловской и Сахалинской областей.

Полина Пак из сахалинской областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и сахалинского Центра спортивной подготовки завоевала золотую медаль, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях среди смешанных команд второе место заняла Сахалинская область. В её составе выступали Диана Ермоленко, Никита Беленок, Полина Пак и Дмитрий Серёгин.

Еще одну серебряную медаль взяла островная команда девушек, за которую прыгали Анастасия Калинина, Диана Ермоленко, Кира Фендрикова и Полина Пак.

Карина Поважнюк заняла четвертое место на первенстве России по лыжным гонкам

В Сыктывкаре проходит первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15 – 16 лет (2009 – 2010 г.р.). В программе соревнований – гонка свободным стилем, спринт свободным стилем, гонка классическим стилем и эстафета.

В столицу Республики Коми прибыли более 400 лыжников из 53 субъектов страны. Есть среди них и сахалинцы.

В гонке с раздельного старта свободным стилем девушки бежали 5 км, юноши – 10.

Лучший результат среди сахалинцев показала Карина Поважнюк, занявшая четвертое место. Она проиграла бронзовому призеру всего лишь 6,5 секунды.

Затем состоялся спринт свободным стилем. Здесь Карина Поважнюк заехала в четвертьфинал.

Островные борцы вольного стиля завоевали пять путевок на первенство России

Сборная Сахалинской области забрала пять медалей первенства ДФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в Благовещенске.

– К нам приехали почти 300 спортсменов, которые боролись не только за награды, но и за право представлять федеральный округ на первенстве страны, – пояснили организаторы.

В турнире девушек первое место заняла Кристина Щукова из Анивы (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов), в финале положившая на лопатки спортсменку из Якутска.

– Кристина победила красивым броском на туше, – поделился подробностями тренер обладательницы золотой медали Виталий Симановский.

В юношеском первенстве вторым призером стал Нуржигит Яхияев из островной столицы (весовая категория до 92 кг).

«Бронза» в активе невельчанина Михаила Гокова (до 80 кг), а также южносахалинцев Даниила Соломатина (до 55 кг) и Дмитрия Шевченко (до 92 кг).

Михаила Гокова тренируют Казбек Моргоев и Григорий Гоков, а борцы из островной столицы занимаются под руководством Насима Ганиева.

– Теперь все пять медалистов будут готовиться к первенству страны, – подвел итоги соревнований Виталий Симановский.

Сахалинцы завоевали 17 наград всероссийских соревнований по сноуборду

Сахалинские сноубордисты стали обладателями 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа в Магадане.

Участие в соревнованиях принимали более 100 спортсменов из Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. Состязания прошли в дисциплинах параллельный слалом-гигант и параллельный слалом.

В чемпионате в дисциплине параллельный слалом-гигант золотые медали завоевали Ульяна Белоусова и Матвей Добросовестный, «серебро» у Алексея Яблочникова, бронзовая медаль у Никиты Манакина. В параллельном слаломе вторым стал Алексей Яблочников.

На первенстве ДФО по сноуборду островитяне завоевали еще 12 медалей.

В параллельном слалом-гиганте первые места заняли Владислава Кокина, Ульяна Белоусова и Матвей Добросовестный, на втором месте расположился Вениамин Алёшин, третьим стал Никита Манакин. В параллельном слаломе золотые медали в копилку островной сборной принесли Матвей Добросовестный и Владислава Кокина, «серебро» у Егора Ломтера, Алексея Яблочникова, Алины Клюевой и Вениамина Алёшина, «бронза» у Златы Сташко.

На Сахалине определили победителей и призёров ДФО по футзалу

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по футзалу среди мужских команд «Первая Лига» завершился в Южно-Сахалинске. В универсальном зале центра «Восток» за чемпионство боролись десять команд.

– Замечательный турнир – чемпионат Дальнего Востока по футзалу – впервые прошел на сахалинской земле. Мы увидели великолепные условия и организацию. Команды играли в прекрасном зале учебно-тренировочного центра «Восток», жили при этом в шаговой доступности. Отдельные слова благодарности выражаю островным министерству спорта, центру спортивной подготовки и федерации футбола, а также всем тем, кто любит футбол и помогал в организации этого великолепного футбольного праздника, – отметил президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин.

Оспаривать чемпионские лавры и медали на паркет вышли «Анри» из Владивостока, «Амур» и «Волат» из Хабаровска, МФК «Меркурий», МФК «Сахалин» и МАУ «Спорт» из Южно-Сахалинска, «Анадырь» из Чукотского АО, «Камчатка» из Петропавловска-Камчатского, «Кривбасс» из Магадана и «Благовещенск».

В заключительный день соревнований состоялись матчи за третье и первое место.

Сначала «Камчатка» и «Благовещенск» сыграли за бронзу.

На 12-й минуте матча два провала в обороне благовещенцев привели к двум голам в их ворота. Отличились Денис Матюхин и Евгений Гончаров. А на 20-й минуте капитан «Камчатки» Сергей Иванов забил третий гол.

Игроки «Благовещенска» после этого лишь раз смогли огорчить соперников. На 26-й минуте на острие атаки оказался Илья Гончаров.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу футболистов из Петропавловска-Камчатского со счетом 3:1.

– Большое спасибо игрокам моей команды, которые сегодня бились на каждом участке поля. Казалось, что после полуфинального матча, в котором мы проиграли в серии пенальти, нам не хватит футбольных эмоций. Но ребята нашли в себе силы, восстановились и сегодня заслуженно выиграли. Нам очень понравилась организация турнира, всё было на высоком уровне. Поэтому Сахалину говорим большое спасибо! – сказал капитан «Камчатки» Сергей Иванов.

В финал турнира пробились две команды из Хабаровска – «Амур» и «Волат». В принципиальном дерби фаворита выделить было трудно.

На исходе десяти минут «амурчане» вышли вперёд усилиями капитана Данилы Артемьева. Спустя восемь минут преимущество своей команды удвоил Евгений Шафиров.

Футболисты «Волата» постарались вернуться в игру, однако мяч упорно не шёл в ворота «Амура».

На 39-й минуте Данила Артемьев забил третий мяч. «Волатовцы» тут же ответили точным ударом Кирилла Царёва, но «камбэка» не получилось. «Амур» отличился еще раз и, победив со счётом 4:1, завоевал золотые медали.

– Это моя первая победа на дальневосточном турнире среди мужских команд. Раньше были победы только на юношеском уровне. Приятно было вернуться в островной регион, где я пять лет занимался футболом. Спасибо команде, которая взяла меня на турнир, надеюсь, что я оправдал их ожидания. Мы понимали, что сегодня в финале нельзя недооценивать соперника, нужно сконцентрироваться на единой задаче – победить. Это у нас удалось, поэтому нам будет приятно возвращаться домой в Хабаровск с золотыми наградами, – рассказал вратарь «Амура» Александр Евстафьев.

Организаторы подготовили специальные призы для игроков. Награду «Самый молодой игрок» получил Никита Валуев из «Анадыря». Лучшим вратарем был признан Степан Альт из «Камчатки». Победителем бомбардирской гонки стал Вадим Масляк из МФК «Меркурий» с семью голами. Лучшим игроком турнира назван Кирилл Евстафьев из «Амура».

– Замечательный спортивный праздник проходил в островном регионе на протяжение недели. Команды продемонстрировали высокие скорости и красивую игру, которую наблюдали сотни зрителей. Поздравляю победителей и призеров турнира с заслуженными наградами. Желаем вам и дальше добиваться высоких спортивных результатов и ярких побед, – подытожила награждение заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.