Сахалинские любители тенниса стали свидетелями острой схватки мастеров спорта международного класса 

На протяжении пяти дней в Южно-Сахалинске проходил четвертый открытый Кубок ГК «Гидрострой» по теннису.

Капризная сахалинская погода не раз за эти дни преподносила сюрпризы, которые порой ставили организаторов соревнования в очень сложные условия. Дождичек заставлял судейскую коллегию по нескольку раз на день перекраивать расписание встреч, перенося поединки с открытых кортов городского парка и «Санты» под крышу «Гидростроя». И надо заметить, организаторы турнира во главе с председателем областной федерации тенниса Александром Котвицким справились с этими природными ребусами на отлично. Благодаря их опыту и огромному желанию провести соревнования на высоком уровне, все участники остались довольными организацией турнира.

Самыми ожидаемыми матчами в заключительный день соревнований были поединки в группе PRO у женщин и мужчин.

У прекрасной половины человечества в финале встретились Михайлова Дарья (Южно-Сахалинск)- Дубинская Мария (Владивосток). Уже после первых их поединков с соперницами стало ясно, что и Дарья, и Мария должны встретиться в главном матче. Болельщики и специалисты не ошиблись.

Дебют финала получился несколько обескураживающим. Мария Дубинская допускает две ошибки на своей подаче, что сказалось на ее игре, и она проигрывает первый гейм с сухим счетом. Не пошла игра на подаче и у Дарьи Михайловой, что позволило сопернице из Приморья сделать обратный брейк 1:1.

Казалось бы, не удачная игра островитянки должна была успокоить Дубинскую, но она вновь проигрывает свою подачу. Дарья наоборот поймала свою игру и довольно легко ушла в отрыв 5:1. Мария не сдается и сокращает счет на своей подаче 5:2. Михайлова подает на сет и на больше-меньше уступает, тем самым дает сопернице надежду побороться в первой партии за победу 5:3. Однако отдав свою подачу, Дарья тут же уверенно делает обратный брейк 6:3 и 1:0.

Во втором сете на корте господствовала сахалинская теннисистка. Легко, а порой просто красиво она завершала свои комбинации укороченными, обратным кроссом, бэкхендом, смэшем, форхендом. При счете 5:1 Дарья Михайлова подает на сет-матч. Концовка сета была зеркальным отражением первой партии. Проиграв свою подачу, островитянка тут же делает обратный брейк и ставит победную точку в этом финальном поединке 6:2 и 2:0.

После окончания женского финала на корт вышли Теймураз Габашвили (Москва) и Ярослав Шило (Минск). Год назад Теймураз участвовал в Кубке ГК «Гидростроя» и стал победителем в одиночном разряде.

Напомним нашим читателям. Теймураз Габашвили – мастер спорта международного класса, многократный участник турниров Большого шлема в Америке, Австралии, Франции и Уимблдоне. Что касается гостя из столицы Белоруссии Ярослава Шило, он так же мастер спорта международного класса. В составе сборной команды Белоруссии выступал в Кубке Дэвиса, обладатель пяти титулов в одиночном и 26 в парном разряде турниров ITF.

Увидеть на сахалинском корте финал турнира Кубка «Гидростроя», в котором в очном поединке сойдутся два мастера спорта международного класса, буду откровенен, даже не мечтал.

Открывал встречу Теймураз. Не позволив сопернику выиграть ни одного розыгрыша, Габашвили повел в сете 1:0. Как не старался Ярослав навязать более именитому сопернику свой рисунок игры, Теймураз Габашвили большинство розыгрышей завершал в свою пользу. Только при счете 5:0 он позволил сопернику выиграть один гейм. Первую партию Теймураз выиграл счет 6:1, и этот счет в полной мере отражал его игровое преимущество.

Второй сет начался с того, что Ярослав Шило взял свою подачу под ноль. С большим трудом Теймураз Габашвили смог выиграть следующий гейм 1:1. Третий розыгрыш, на подаче Шило, был просто огонь. Ярослав уступал 0:30, но не только смог сравнять счет, но и на больше-меньше выиграть 1:2. Картина в четвертом гейме повторилась. Ведя на своей подаче 30:0, Теймураз допускает серию невынужденных ошибок и вот на табло 40:40. С огромным трудом он смог склонить чашу весов в свою пользу, хотя стоял в одном розыгрыше от поражения в гейме 2:2.

Надо заметить, что соперники показывали такой силовой и красивый теннис, что описать это просто не реально. Чтобы насладиться их игрой, необходимо было в этот день стать свидетелем поединка двух международных мастеров.

В пятом гейме Шило вновь берет свою подачу и выходит вперед 2:3. На этом спортивная фортуна покинула минчанина. Вначале он позволил Габашвили сравнять счет в сете 3:3, а затем проиграл свою подачу 4:3. После этого двойного успеха Теймураз поймал игровой кураж и следующие два гейма завершил в свою пользу, не позволив Ярославу выиграть ни одного розыгрыша 6:3 и 2:0.

Рассказать о всех финальных поединках практически невозможно. Одно могу сказать с полной уверенностью, кто в минувший выходной решил посмотреть финальные встречи Кубка ГК «Гидрострой», да еще всей семьей, не пожалели об этом.

Теннис прекрасный вид спорта, и с каждым годом его поклонников на Сахалине становиться больше, не только среди тех, кто решил сам заняться этим видом спорта, но и влился в ряды болельщиков.

И последнее, о чем хотелось бы написать. Любые соревнования требуют больших финансовых затрат. И, как хорошо, что большим поклонником тенниса на наших островах является председатель Совета директоров ГК «Гидрострой» Александр Верховский. Без его личного участия и поддержки этот Кубок никогда бы не состоялся, и сахалинцы не увидели бы на острове финал двух мастеров международного класса.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.