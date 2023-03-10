Сахалинские лыжницы показывают высокий результат на межрегиональных соревнованиях в Красноярске

Вторую медаль выиграла Дарья Будникова выступая на открытом финале межрегиональных соревнованиях проекта «На лыжи» среди юношей и девушек младшего и среднего возраста в Красноярске.

К золотой медали на дистанции три километра свободным стилем Дарья добавила в свою спортивную коллекцию наград серебро на дистанции три километра классическим стилем.

Еще одна воспитанница ГБУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинска Анна Кожинова отлично выступила в финале IVзимней Спартакиады молодежи в Сыктывкаре (юниоры 19-20 лет). В гонке на десять километров классическим стилем (двукратная победительница первых международных зимних игр «Дети Азии», обладательница двух серебряных медалей молодежного первенства мира) мастер спорта Анна Кожинова заняла второе место в борьбе с 84 участницами. Победительнице соревнований Анна проиграла всего 3,6 секунды.

Игорь Карпук.

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