Сахалинские лыжницы в Красноярске показали класс!

В Красноярске стартовал открытый финал межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи» среди юношей и девушек младшего и среднего возраста.

В первой гонке среди девушек 13-14 лет на дистанции три километра свободным стилем выше всяких похвал выступила воспитанница ГБУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск (тренеры Галина Кулакова и Ирина Улитина) Дарья Будникова. Островитянка не оставила своим соперницам ни малейшего шанса на викторию. Преодолев дистанцию за 8 минут 3 секунды, Дарья смогла опередить двух соперниц из Новосибирской области на 30,5 секунды.

Показав абсолютно одинаковое время на дистанции, Екатерина Вяткина и Дарья Власова завоевали серебряные медали. Еще одна сахалинка Софья Кулыгина заняла самое обидное четвертое место. Пятый результат в гонке показала Вилетта Щербакова. Светозара Улитина заняла седьмое место. Все девушки воспитанницы ГБУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинска. Всего на старт гонки вышло 26 лыжниц.

На этих соревнованиях присутствовала трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира пятикратный победитель общего зачета Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Своим присутствием на этих соревнованиях легенда мирового лыжного спорта лишний раз показала, что она уделяет огромное внимание развитию детского и юношеского спорта. Впереди у юношей и девушек новые старты и будем надеяться, что они порадуют сахалинских поклонников этого вида спорта своими новыми спортивными победами.

Игорь Карпук.

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