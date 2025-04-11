Сахалинские лыжницы завоевали две медали первенства России

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Софья Кузнецова и Юлия Завьялова стали обладательницами золотой и серебряной наград первенства России по лыжным гонкам, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Состязания проходят в Апатитах Мурманской области. Их участниками стали более 190 спортсменов со всей России.

По итогам масс-старта свободным стилем на дистанции 30 км победу одержала Софья Кузнецова, показав результат 1:27:31,1 секунды. Второе место заняла Юлия Завьялова, преодолев трассу за 1:27:35,8 секунды.

Соревнования продолжатся 11 апреля масс-стартом свободным стилем среди юниоров на дистанцию 50 км.

В активе островных боксеров три бронзовые награды первенства ДФО

Впервые в истории в Петропавловске-Камчатском провели первенство ДФО по боксу среди юниоров 17 – 18 лет (2007 – 2008 г.р.). Состязания посвятили памяти заслуженного тренера России Сергея Сергеевича Чистякова.

Почетными гостями стали олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Егор Мехонцев, заместитель председателя Совета чемпионов федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

Участниками турнира были боксеры из восьми регионов Дальнего Востока. Среди них – один мастер спорта и 38 кандидатов в мастера.

Сахалинскую область представляли семь спортсменов. Трое из них вернулись домой с бронзовыми наградами.

Отличились Нуруддин Абдуллаев (весовая категория до 51 кг), Искандер Микаилов (до 57 кг) из Южно-Сахалинска и Егор Степкин из Поронайска (до 80 кг).

Сахалинские горнолыжники завоевали три медали в Байкальске

В Байкальске (Иркутская область) проходит XVIII открытый горнолыжный турнир городов Сибири и Дальнего Востока памяти В.А. Зверева. На трассу вышли свыше 500 спортсменов из 26 городов.

– Валерий Алексеевич Зверев родился в Байкальске. Он считается основателем горнолыжного комплекса «Гора Соболиная». Благодаря его труду в 1970 – 80 годы была подготовлена благодатная почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске, – пояснили организаторы.

Горнолыжники состязаются в четырех возрастных группах (2009 – 2010, 2011 – 2012, 2013 – 2014 и 2015 – 2016 г.р.) в слаломе-гиганте, слаломе и комбинации.

В активе воспитанников спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Южно-Сахалинска уже три награды. По итогам слалома-гиганта Ян Ромаев (2013 – 2014) – серебряный призер, а Андрей Дудко (2013 – 2014) и Валерия Гусакова (2011 -2012) – бронзовые.

Сахалинский лыжник Данил Нечипоренко взял бронзу на всероссийских соревнованиях

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Данил Нечипоренко стал обладателем бронзовой медали всероссийских соревнований по лыжным гонкам.

Старты проходят в Апатитах Мурманской области. Их участниками стали более 190 спортсменов со всей России.

По итогам гонки свободным стилем на дистанции 10 км Данил финишировал третьим, показав результат 23:28,4 секунды.

10 апреля у лыжников был масс-старт на 30 км среди юниорок, а 11 апреля на 50 км побегут юниоры.

Первый этап Кубка Дальнего Востока по плаванию проходит на Сахалине

Межрегиональные соревнования по плаванию собрали более 370 атлетов из Владивостока, Партизанска, Благовещенска, Корсакова, Находки, Поронайска, Свободного, Южно-Курильска, Охи, Холмска, Арсеньева, Курильска и Южно-Сахалинска в 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Волна». Комплекты медалей разыграют девушки и юноши с 9 по 12 апреля в двух возрастных категориях: 11 – 13 и 14 – 15 лет.

Участвуют 383 спортсмена, это абсолютный рекорд – почти на 100 человек больше, чем в прошлом году. Всего в первом этапе Кубка участвуют 16 команд. Второй пройдёт в Хабаровске в октябре.

– Наша школа представлена двумя клубами, это города Партизанск и Владивосток. Не в каждом субъекте у нас есть 50-метровые бассейны, дети тренируются, как правило, в 25-метровых и когда здесь они видят большой бассейн, то, конечно, для них это шок. Эмоции переполняют от всего, что происходит. Сейчас мы привезли из Владивостока 22 самых сильных пловца. Если ехать, то надо побеждать, поэтому вода будет кипеть и бурлить! – поделилась член коллегии судей Федерации водных видов спорта России Наталья Данильченко.

В первый день турнира юные пловцы состязались в категориях «100м Вольный стиль», «50м Баттерфляй», «100м Брасс» и «1500м Вольный стиль».

Островные волейболистки сыграют за 13 – 16 место

В Нижнем Новгороде на финишную прямую вырулило первенство России по волейболу среди девушек до 17 лет. Волейболисткам 2009 – 2010 г.р. предстоят решающие игры.

Команда спортшколы по волейболу на предварительном этапе проиграла три матча, что отправило ее в турнир за 9-16 место.

Здесь островные волейболистки с каждым разом улучшали результат (с Санкт-Петербургом – 1:3, с Калининградской областью – 2:3, и, наконец, с Республикой Дагестан – 3:0). Теперь их ждет турнир за 13 – 16 место.

Две команды (Москва-2 и Челябинская область), с которыми наши волейболистки играли на предварительном этапе, пробились в главный финал за 1 – 4 место.

Возможно, что если бы жеребьевка была другой, то сахалинская команда сумела проявить себя гораздо ярче. Но, к сожалению, спорт не знает сослагательного наклонения.

Фото Александра Попова.

Сахалинцы заработали пять медалей первенства ДФО по настольному теннису

Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали сахалинские спортсмены на первенстве Дальневосточного федерального округа по настольному теннису.

Соревнования прошли в посёлке Агинское Забайкальского края и собрали более 100 юношей и девушек в возрасте до 14 лет, представляющих Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурскую и Сахалинскую области.

Островная команда юношей в составе Артемия Полокова, Александра Мельникова и Арсения Вишнякова уверенно дошла до финала, обыграв соперников из Хабаровска и Забайкалья, и со счётом 3:1 нанесла поражение спортсменам из Якутии.

Серебряные награды заработали Серафима Щербакова и Артемий Поколов в миксте, а также Александр Мельников и Артемий Поколов в мужских парах.

Бронзу взяли Александр Мельников в личных соревнованиях среди юношей, а также Серафима Щербакова в паре с читинской спортсменкой Дарьей Гурулёвой.

По итогам турнира Александр Мельников заработал две путёвки на первенство России. Одна – в личных выступлениях, вторая – в команде с Артемием Полоковым. Состязания пройдут с 10 по 15 мая в Чебоксарах.