Сахалинские лыжницы завоевали комплект медалей на всероссийских соревнованиях

Воспитанницы СШОР ЗВС Южно-Сахалинска по лыжным гонкам Анна Кожинова и Софья Кузнецова, смело можно сказать, достойно представляют нашу область в эти дни на всероссийских соревнованиях.

Обладательница двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей II этапа XI зимней Спартакиады учащихся ДФО, кандидат в мастера спорта Софья Кузнецова на прошедшей недели приняла участие в финале XI Спартакиады учащихся России в городе Сыктывкаре. Необходимо заметить, что на эти соревнования съехались все сильнейшие лыжники в возрасте 17-18 лет, а это та молодежь, которая мечтает о больших победах на международном уровне.

Наша сахалинская спортсменка приняла участие в трех гонках. В первой на дистанции 5 километров свободным стилем Софья Кузнецова из 101 стартовавших лыжниц, остановилась в шаге от пьедестала почета. Всего 4,8 секунды уступила она занявшей третье место Алине Пеклецовой из Волгоградской области. Столь досадная неудача, судя по всему, сильно задела самолюбие нашей лыжницы и в спринте она с огромным трудом, но все же смогла пробиться в финал. В решающем забеге борьба была на столько драматичной и непредсказуемой до самого финиша, что чтобы описать ее не хватить ни каких слов. К чести сахалинской лыжницы она смогла, в прямом смысле слова, смогла «выгрысть» бронзовую медаль у своих соперниц. С этим успехом Софья Кузнецова выполнила норматив мастера спорта по лыжным гонкам.

Что же касается гонки с общего старта на дистанции 10 километров классическим стилем, то в такой серьезной компании, не имея большого опыта выступления в подобных соревнованиях, Софья заняла скромное 30 место из 99 участников. Хорошо зная Софью не один год и видя, как она растет в спортивном плане, смело могу сказать, что островная лыжница на этих соревнованиях в каждой гонке билась только за викторию. И никто не имеет морального права упрекнуть нашу лыжницу за скромный результат на червонце.

Напомню нашим читателям, что в феврале Анна Кожинова участвовала в первенстве мира по лыжным гонка среди юниоров в составе сборной России в норвежском городе Люгне. Как и год назад Анна завоевала серебряную медаль в командной эстафете. После чемпионата мира Анна Кожинова приняла участие в VII Всероссийской зимней универсиаде по лыжным гонкам среди юниоров 17-25 лет в городе Чайковске Пермской области.

В составе сборной команды Пензенского государственного университета воспитанница сахалинской лыжной школы завоевала золотую медаль в эстафете 3х5 километров. Коженова выступала на первом этапе. Со своей задачей Анна справилась, смело можно казать, на отметку отлично. Одной из сильнейших лыжниц Тюменского государственного университета Наталье Мекрюковой Анна на финише проиграла всего 2,2 секунду. Второй этап за ПГУ бежала Элина Гарафутдинова и она смогла не только отыграть 2,2 секунды, но и привести на финише сопернице из Тюмени 7,5 секунды. На заключительном этапе Елизавета Шалабода просто «уничтожила» студенческую команду ТГУ финишировав раньше их на 43,1 секунды.

Вторую свою медаль на этих соревнованиях Анна Кожинова завоевала в командном спринте свободным стилем. В этих соревнованиях Анна выступала вместе с членом сборной России мастером спорта Елизаветой Шалабода. Уступила же пара Пермского университета дуэту-чемпионка мира среди юниоров ДарьяНепряева (родная сестра Олимпийской чемпионки Натальи Непряевой) и Анастасия Фалеева, которые представляли Смоленский государственный университет, всего 1,2 секунды.

Сегодня в Кировочепецке стартует первенство России по лыжным гонка среди юниоров и молодежи. Участие в этих соревнованиях примут и наши сахалинские лыжницы.

Игорь Карпук.