Сахалинские лыжники борются за победу в соревнованиях ХI Спартакиады учащихся России ДФО

После дня отдыха сегодня на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» возобновились лыжные гонки II этапа XI Спартакиады учащихся России ДФО среди девушек и юношей 17-18 лет.

Настоящий подарок, как и в предыдущие соревновательные дни, сделала островная природа поклонникам этого вида спорта и сегодня. Яркое зимнее солнце, ни облачка на небе и мороз до -7 градусов. Одним словом-просто идеальные условия для тех, кто любит лыжные гонки.

После гонки классическим стилем и спринта участники спартакиады разыграли медали на дистанциях 5 километров у девушек и 10 километров у юношей свободным стилем.

Прекрасная половина человечества открывала третий день спартакиады. Проведя небольшой анализ первых двух дней соревнований, тренеры и специалисты предрекали борьбу за пьедестал почета трех спортсменок — мастера спорта Виктории Невьянцевой (Бурятия) и кандидатов в мастера спорта Софьи Кузнецовой (Сахалинская область) и Алены Болотовой (Хабаровский край). Не сбрасывали со счетов и еще одного кандидата в мастера спорта — Юлию Завьялову (Сахалинская область). Девушкам предстояло преодолеть два круга по 2,5 километра. Первой среди претенденток на медали старт приняла Алена Болонева. По тому, как она проходила контрольные отметки, тренеры других команд подсказывали своим воспитанницам сколько они проигрывают лидеру.

С первого километра гонки Алена дала понять своим соперницам, что горит желанием повторить успех первого дня спартакиады, когда красиво выиграла гонку на 10 километров классическим стилем.

После прохождения первой контрольной отметки 2,5 километра Болонева останавливает секундомер на отметке 7:17,8. Стартовавшая позже хабаровчанки на две минуты Софья Кузнецова уступала лидеру 5,6 секунды. Необходимо заметить, что этот проигрыш был не критичным, но при условии, если на второй круг у Алены Болоневой не хватит сил, а наша землячка наоборот прибавит.

Замкнула тройку лучших предварительного протокола Виктория Невьянцева-7:53,9, член сборной России среди девушек 17-18 лет.

Отыграть столь серьезное отставание не только лидеру гонки, но и показавшей второе время на контрольной отметке дистанции Софье, было из серии: очевидное-невероятное.

Прекрасные шансы на подиум сохраняла Юлия Завьялова после отметки 2,5 километра. Виктории Невьянцевой она уступала 11 секунд. Забегая вперед, отмечу, член сборной России не только не сбавила обороты на втором круге, но и смогла увеличить разрыв от Юлии до 13,8 секунды, преодолев дистанцию за 16:18,0.

В борьбе же за золотую медаль член сборной России среди девушек 17-18 лет Алена Болонева на втором круге была просто неудержима-14:47,4. Софья Кузнецова проиграла ей 29,4 секунды.

За три дня соревнований наша землячка смогла собрать полную коллекцию медалей: бронзовую в первый день, золото в спринте и серебро сегодня.

У юношей борьба за медали была похожа на крутой детектив. Первый день соревнований стал настоящим триумфом островных лыжников. На пьедестале почета стояли только воспитанники сахалинской лыжной школы. В спринте нас потеснил со второй ступеньки пьедестала почета хабаровчанин Николай Галямов.

Этот факт говорил о том, что приехавшие на Сахалин лыжники не собираются без борьбы уступать медали хозяевам лыжни. Юношам предстояло преодолеть три круга по 3,3 километра и после прохождения каждого на табло высвечивался предварительный протокол гонки.

Галямов Николай преодолевает первый круг за 8:34,1. Распутин Алексей (Якутия) улучшает это время-8:33,1. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) потеснил лидеров-8:32,9. Павел Попов (Сахалинская область) еще быстрее пробегает круг-8:23,5 Николай Машков (Хабаровский край), как не старался, но не смог улучшить время Павла-8:32,1. На дистанции оставался двукратный победитель Спартакиады Данил Нечипоренко (Сахалинская область). После прохождения первого круга он возглавил промежуточный протокол-7:56,4. После прохождения второго круга Данил упрочил свое лидерство-16:35,7. На второй строчке промежуточного протокола остался Павел Попов-17:21,0.

Замыкал тройку претендентов на медали Николай Машкин-17:38,0. В прямом смысле слова на пятки наступали ему товарищи по команде Дмитрий Пузанов-17:44,8 и Арсений Колесников-17:47,2. Как не старались преследователи отобрать медали у лидеров, сделать они сегодня этого не смогли. Третью золотую медаль на этой спартакиаде завоевал Данил Нечипоренко-25:20,0. Павел Попов бронзу первого дня поменял на серебро-26:10,1. Замкнул тройку призеров Николай Машкин-26:43,4.

Завтра заключительный день соревнований. Девушки разыграют медали в эстафете 4х3 км, юноши 4Х5 км. Начало соревнований в 11:00 на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф».

Игорь Карпук.