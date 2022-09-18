Сахалинские лыжники-гонщики продемонстрировали мастерство

На протяжении трех дней в Южно-Сахалинске на лыже-роллерной трассе проходили первенство и чемпионат Сахалинской области среди лыжников-гонщиков.

В первый день первенства на старт кросса вышло 136 спортсменов всех возрастов — от 12 до 40 лет.

Во второй и третий день лыжники разыгрывали медали в гонках на лыжах-роллерах классическим и свободным стилем. И если в кроссе приняло участие 136 человек, то на лыжах-роллерах в классике-58, а в свободном стиле-59 спортсмена. Как и в прошлых годах.

Хорошо выступила на этом чемпионате, в возрастной категории 12-13 лет Дарья Будникова (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). В кроссе она замкнула тройку призеров, а на лыжа-роллерах ей не было равных. Две золотых и бронзовая медали пополнили коллекцию спортивных наград юной лыжницы.

В этой же подгруппе выступала и лыжница из Охи Карина Поважнюк. Девушка смогла за три соревновательных дня собрать весь комплект медалей. Кросс она выиграла, в классике было второй, а в гонке свободным стилем замкнула тройку призеров.

И еще одна юная лыжница в этой подгруппе заслуживает того, чтобы ее отметить.

Виолетта Щербакова (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) в кроссе и гонке классикой она завоевала серебряные медали. В заключительный день первенства от бронзовой награды ее отделило 4,5 секунды.

Воспитанница школы олимпийского резерва Южно-Сахалинска 17-летняя Софья Кузнецова все три дня соревнований поднималась на подиум. Кросс и гонку свободным стилем она выиграла, а в классике завоевала серебряную медаль.

Две золотые медали увезла в Поронайск Виктория Илюшенко, подгруппа 2007-2008 год рождения. Девушка в классике, на дистанции три километра, выиграла у серебряного призера 55,3 секунды, в гонке свободным стилем на пятерке-1 минуту 49 секунд.

Выше всяких похвал выступил на этом чемпионате Сергей Слюсаренко (Оха) в подгруппе 14-15 лет. И в кроссе, и в гонках на лыжах роллерах он был, что называется, на «голову» сильнее своих соперников. Так в кроссе на дистанции три километра он выиграл у второго призера 24,8 секунды. В гонке классическим стилем на дистанции пять километров-49,1 секунды. Свободным стилем просто нокаутировал своих соперников «привезя» второму призеру 1 минуту 59 секунд. Это не просто много-целая пропасть на всех трех стартах.

Такой же комплект золотых медалей на этих соревнованиях завоевал мастер спорта Иван Деревцов (Южно-Сахалинск) в самой возрастной подгруппе. В кроссе на пять километров он выиграл у второго призера кандидата в мастера спорта Максима Косарева (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) 19,4 секунды. В гонке классикой на десять километров разыгралась по-спортивному красивая тактическая борьба. В борьбе за золотую медаль Денис Рожков (Южно-Сахалинск) старался превзойти самого себя и «отобрать» у Ивана викторию. На финише их разделили 6,2 секунды в пользу Деревцова.

В заключительный день соревнований болельщики надеялись увидеть новую лыжную, драматичную «дуэль» на трассе. К их большому огорчению, таковой не случилось. На дистанции пятнадцать километров свободным стилем Иван Деревцов был великолепен. Денис Рожков проиграл ему 1 минуту и 1 секунду.

Игорь Карпук, фото автора.