Сахалинские ночные полеты на лыжах: кто-то завоевал медаль, а кто-то выиграл… 200 литров бензина

Довольно напряженными выдались для сотрудников спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта минувшие выходные. Провести за два дня международный XXVII Сахалинский лыжный марафон, в котором приняли участие более 1500 человек в возрасте от трех лет и кому уже за восемьдесят, из 53 регионов нашей страны и, как вишенка на торт, вечером 22 февраля всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полеты», еще тот квест.

Став свидетелем двух этих праздников спорта, могу смело сказать, прошли они на самом высоком уровне. Такого же мнения были участники этих соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Белгорода… Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов в беседе с корреспондентом «Советского Сахалина сказал»: «Лично я в восторге от организации ваших соревнований. Чувствуется, что на Сахалине в этой области работают настоящие профессионалы».

Мы уже публиковали фоторепортажи о Сахалинском лыжном марафоне. Настал черед рассказать о всероссийских соревнованиях «Сахалинские ночные полеты».

На торжественном параде открытия ночных полетов участников соревнований приветствовали президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский и министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Такого созвездия российских летающих лыжников давно не видели сахалинские поклонники этого вида спорта. В категории мужчины и женщины приняли участие 18 спортсменов. В их числе три заслуженных мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр Евгений Климов (г. Нижний Тагил), Данил Садреев (Татарстан, г. Лениногорск) и Ирма Махиня (г. Сочи). Два мастера спорта международного класса — Михаил Назаров (г. Нижний Новгород), Михаил Пуртов (г. Нижний Тагил), одиннадцать мастеров спорта России и один кандидат в мастера.

Не менее серьезная компания была и среди юниоров. За победу в своей категории боролось четыре юноши и пять девушек. Четыре спортсмена носят звание мастеров спорта России, двое — кандидатов в мастера.

Огромное количество зрителей, собравшихся на спортивном комплексе «Высота» в этот воскресный вечер, были уверенны, что увидят красивые и дальние полеты на трамплине К-72 в исполнении призеров Олимпийских игр, Универсиады, международных соревнований, чемпионов и призеров России. Ожидания эти летающие лыжники оправдали.

У мужчин основная борьба за подиум развернулась между самым именитым сахалинским мастером спорта Александром Баженовым и двумя призерами Олимпийских игр Евгением Климовым и Данилом Садреевым. Александр в первой попытке совершил прыжок на 73,5 метра и, набрав 120 очков, возглавил предварительный протокол соревнований. Второй результат показал Евгений Климов, приземлившийся на отметке 71 метр с суммой очков 117,1. Замыкал тройку лучших Михаил Назаров — 69 метров, 109,8 очка. Данил Садреев показал шестой результат — 67 метров, 105,7 очка.

Евгений Климов, совершив второй прыжок на 75,5 метра и набрав в сумме 248,9 очка по итогам двух попыток, поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. С шестого места на второе в итоговом протоколе переместился Данил Садреев. Во второй попытке он покорил 76 метров и, набрав 239,3 очка, увез с Сахалина серебряную медаль. Всего 2 десятых очка уступил ему наш Александр Баженов. Прыжок на 69 метров не позволил островитянину сохранить за собой первое место. Как результат — третья строчка в итоговом протоколе.

У женщин вне конкуренции в этот вечер была Ирма Махиня. Своими прыжками на 76,5 и 78,5 метров, оцененных судьями в 260,2 очка, она «затмила» мужчин. Серебряную медаль выиграла Елизавета Мохова (г. Магадан) — 66,5 и 68 метров, 214 очков . Замкнула тройку призеров Ксения Пискунова (г. Нижний Тагил) — 66,5 и 64 м, 195 очка.

У юниоров победу праздновал Игнатий Мухин (г. Нижний Тагил). Рядом с ним на подиуме стояли Иван Козлов и Михаил Антонов (оба из Санкт-Петербурга).

У юниорок две из трех ступенек подиума были заняты воспитанницами сахалинской школы по прыжкам на лыжах с трамплина. Очередную викторию в своей спортивной карьере одержала Алина Пак. Ее сестренка Полина заняла третье место. С серебряной медалью вернется в Санкт-Петербург Валерия Римденок.

В подгруппе юношей и девушек участие в соревнованиях принимали только сахалинские спортсмены. У сильной половины победу праздновал мастер спорта России Дмитрий Серегин. Рядом с ним на подиуме стояли Никита Беленок и Павел Сургучев. У девушек места распределились следующим образом: Анна Гончарова, Диана Ермоленко, Елизавета Захарченко.

В заключении хотелось бы отметить организаторов соревнований, которые провели лотерею для зрителей с довольно богатыми призами. Кто-то унес домой зимнюю туристическую палатку, счастливец выиграл электро-гриль, были стерео-наушники и даже 200 литров бензина. В заключении этого отличного праздника спорта ночное небо озарил салют.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.