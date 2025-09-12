Сахалинские онкологи одержали победу во Всероссийском турнире по профессиональному брейн-рингу

Специалисты областного онкологического диспансера приняли участие в форуме «Инновационная онкология», состоявшемся в Москве. На форуме состоялся финальный турнир по онкологическому брейн-рингу. Заключительному этапу предшествовали предварительные состязания с командами из разных регионов страны. Уверенные знания, мастерство и творческий подход помогли сахалинской команде «Заря Востока» одержать победу в напряженной интеллектуальной битве.

Напряжённая и захватывающая дуэль развернулась еще на этапе полуфинала. До последнего момента исход оставался интригой, но в решающий момент сахалинская сборная сумела вырвать победу. Со счетом 10:5 «Заря Востока» из Южно-Сахалинска обыграла конкурентов – команду из Санкт-Петербурга.

– Конкурсные состязания состояли из практических решений по клиническим случаям. Независимо от того, из какого региона команда, она должна была показать, как наилучшим способом справиться с опухолью, показать знание современных методик, истории онкологии, клинических исследований эффективности препаратов и передовых достижений. Сахалинский онкодиспансер – единственный из команд Дальнего Востока, который не только дошел до финала, но и выиграл его, – рассказал заместитель главного врача онкодиспансера Эдуард Винарский.

Программа форума, помимо брейн-ринга, включала множество научных сессий, экспертных обсуждений из области онкологии и смежных областей медицины. Количество зарегистрированных слушателей составило больше 2000 человек, как присутствовавших лично, так и участвующих в форуме в онлайн-формате.

– Насыщенная программа включала в себя десятки тем докладов, обмен опытом, инновационные подходы в лечении самых разнообразных онкопатологий. Обсуждались такие методы лечения, как роботизированная хирургия, клеточная терапия и др. Эти сведения на сегодня являются революционными, но для того и проводятся такие мероприятия, чтобы специалисты знали, как внедрить их у себя в регионах. Сахалин идет именно таким путем, многие практические решения воплощаются, невзирая на расстояния, – поделился один из участников сахалинской команды, заведующий онкоурологическим отделением областного онкодиспансера Илья Белов.

Среди ключевых событий были сессии по трансплантации печени, диагностике и лечению рака мочевого пузыря, а также педиатрии и онкоортопедии. Мероприятие подчеркнуло важность мультидисциплинарного подхода в лечении онкологических заболеваний.

В профильном областном медучреждении за последние несколько лет было значительно обновлено оборудование, в том числе высокотехнологичное. Установлены новые компьютерные томографы, МРТ, линейные ускорители. Внедрение таких аппаратов, как ПЭТ/КТ и ОФЕКТ/КТ позволило создать центр ядерной медицины на Сахалине и приступить к новым видам диагностики и лечения, сообщила пресс-служба сахалинского минздрава.

Фото организаторов форума.