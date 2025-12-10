Сахалинские парашютисты – обладатели шести наград чемпионата и первенства России

Сахалинцы заработали шесть медалей чемпионата и первенства России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта в Москве.

По итогам чемпионата в вертикальных двойках победителями в классе Inter стали Анна Левшина и Константин Форманов. В классе А у Валерия Сенчука и Максима Седовича бронза. В классе Open золото взяли Елизавета Корнейчук и Вероника Тягушева, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

По результатам первенства в вертикальных двойках, классе Inter лидерами стали Софья Третьякова и Юлия Демешина. Тимофей Макаров и Кирилл Маев – бронзовые призёры. В классе А Анастасия Пешкова и Милана Ануфриева заняли первое место, а Артём Маев и Константин Круглов – третье.