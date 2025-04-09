Сахалинские парашютисты завоевали 4 медали на Кубке России

Сахалинские спортсмены заработали 3 золотые и 1 серебряную медали на Кубке России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта «RISCUP 2025» в Кемерово. Соревнования выдались по-настоящему напряжёнными, а уровень конкуренции был крайне высоким. После четырех туров в классе Open три команды имели одинаковое количество баллов, борьба была по-настоящему яростной.

По вертикальной акробатике в классе Inter «золото» у Анастасии Пешковой и Константина Круглова, «серебро» у Софьи Третьяковой и Миланы Ануфриевой. В классе «А» победу одержали Елизавета Корнейчук и Вероника Тягушева. В классе Open абсолютными победителями стали Никита Коба и Артём Маев, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– Все команды-конкуренты очень опытные. Мы переживали до последнего, особенно за Соню и Милану. Для Сони это были первые выездные соревнования. Но в итоге ребята выступили блестяще. Я невероятно горжусь ими! — поделилась своими эмоциями тренер Анна Левшина.

Сахалинка Лариса Жук завоевала две медали первенства России по легкой атлетике среди ветеранов

В Пензе состоялось первенство России по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов. В нем принимали участие около 400 спортсменов из полусотни регионов страны.

Возраст легкоатлетов – от 35 до 89 лет. Но скидку на годы судьи никому не делали.

– Правила у нас стандартные, международные по легкой атлетике. Поэтому их надо соблюсти. Если это был барьерный бег, надо обязательно над барьером, а не под барьером или мимо, – сказал главный судья соревнований Сергей Беляев в интервью местным СМИ.

Среди участников состязаний была тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого Лариса Жук. Она выступала в возрастной группе Ж50.

На дистанции 400 метров островная бегунья завоевала серебряную награду (результат 1.14,01 секунды), а на дистанции 800 метров – бронзовую (2.45,74 с).

Островные боксеры завоевали две медали первенства ДФО

В Улан-Удэ состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 19 – 22 лет. В ринг вышли боксеры из восьми регионов. Среди них были восемь мастеров спорта и 47 кандидатов в мастера спорта.

Сахалинскую область представляли два спортсмена. Оба вернулись домой с наградами.

Баишбек уулу Жусуп выступал в весовой категории до 63,5 кг. В первом бою он нанес поражение Алимамеду Сафарову из Якутии (5:0), затем сломил сопротивление Рената Гарифуллина из Бурятии (5:0). Однако в финале сахалинец проиграл Леону Никифорову из Якутска и завоевал серебряную медаль.

А в весе до 71 кг Данияр Агаев проиграл будущему победителю первенства Кириллу Резанову из Хабаровска и был вынужден довольствоваться «бронзой».

Сахалинцы взяли 7 медалей на соревнованиях Дальнего Востока по кикбоксингу

Чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» прошёл в Хабаровске с 4 по 6 апреля. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Бурятии, Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Еврейской автономной области.

В двух самых динамичных дисциплинах наши ребята показали отличный результат, принеся в копилку нашей сборной три золотых, три серебряных и одну бронзовую награды. Чемпионами в своих категориях стали Мильяна Бабенко, Богдан Лабунский и Данил Плачков. Вторую ступень пьедестала заняли Абубакир Умурзаков, Денис Ли и Марк Энто. И почётное третье место взял Артем Тимко. Все кикбоксеры являются представителями спортивной школы «Кристалл».

Лучшим судьей чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу стал сахалинский судья Сергей Александрович Катькин.

Теперь островных спортсменов ждет первенство России, где они смогут продемонстрировать свое мастерство, выдержку и мужество на всероссийском уровне.

Сахалинцы завоевали шесть медалей международных соревнований по тхэквондо МФТ

Сахалинские спортсмены стали обладателями шести наград международного турнира по тхэквондо МФТ «Кубок Петра Великого».

Состязания прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 2200 участников из 52 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Сахалинскую область представляла команда под руководством грандмастера Ан Сухаги и тренеров-преподавателей Виктора Романова, Вячеслава Кима, Али Мамедова и Алексея Буторина.

По итогам турнира Ульяна Голдина стала победительницей в спарринге. Вячеслав Ким взял «золото» в силовом разбивании среди ветеранов чёрных поясов. Владимир И завоевал «серебро», а Евгений Чан, Иван Плошко и Максим Ше – бронзовые награды в дисциплине «туль».

Островные каратисты заняли третье место в командном зачете на турнире «Малахитовый пояс»

В Екатеринбурге состоялись международные соревнования по каратэ «Малахитовый пояс». В этом году их провели уже в 22-й раз. Участниками состязаний стали спортсмены из Беларуси, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Узбекистана и 24 регионов России.

– Сборная команда Сахалинской области и спортшколы восточных видов единоборств, завоевав 21 медаль (семь золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых), уверенно заняла третью строчку в медальном зачёте, пропустив вперёд только более многочисленные по составу команды Новосибирска и Москвы, – рассказали в спортшколе олимпийского резерва восточных видов единоборств.

Победителями турнира стали Константин Коковуров (мужчины, весовая категория +84 кг), Заур Керимов (юниоры 18 – 20 лет, 84+ кг), Тимофей Масюков (юноши 12 – 13 лет, 55+ кг), Артем Воротынов, Александр Джулакян, Никита Ким, Никита Хванбо (ката-группа, юноши 14 – 17 лет), Анжлика Губина, Алиса Ли, Элина Шутова (ката-группа, девушки 12 – 13 лет), Снежана Семкова (ката, девочки 10 – 11 лет), Диана Лёвкина, Кира Масленникова, Снежана Семкова (ката-группа, девочки 10 – 11 лет).

С серебряными наградами вернулись домой Евгений Сон Евгений Сон (мужчины, до 67 кг), Артем Носков (юноши 14 – 15 лет, до 70 кг); Арсений Рязанов (юноши 12 – 13 лет, до 50 кг), Федор Прилепский (ката, мальчики 10 – 11 лет), Кирилл Крэмадэ, Эмиль Мамедов, Максим Мышев (ката-группа, юноши 14 – 17 лет), Тимур Ким, Фёдор Прилепский, Егор Рязанов (ката-группа, мальчики 10 – 11 лет).

На третью ступень пьедестала почата запрыгнули Заур Керимов (мужчины, +84 кг), Валерия Дьякова (юниорки 16 – 17 лет, 68+ кг), Артем Воротынов (ката, юноши 14 – 15 лет), Максим Мышев (юноши 14 – 15 лет, до 57 кг), Мансур Хадуев (юноши 12 – 13 лет, 55+), Василиса Акимова (ката, девочки 10 – 11 лет), Кира Масленникова (ката, девочки 10 – 11 лет), Арина Авакян, Василиса Акимова, Ева Синцова, Ульяна Старикевич (ката-группа, девочки 10 – 11 лет).

В заключительный день порадовали младшие спортсмены, добавив в островную копилку две золотые медали межрегиональных соревнований. Отличились Артур Купча (кумитэ, мальчики 10 – 11 лет, до 40 кг) и Кира Мышева (кумитэ, девочки, до 32 кг).

Успех островных спортсменов по праву разделяют их тренеры Леонид Ким, Анастасия Ким, Ольга Рудых, Расул Керимов, Александр Рим, Ксения Семенова, Павел Кучеров, Александра Маркина, Александр Ким, Али Насруллаев.

Воспитанники островной школы шахмат отличились на чемпионате ОАО «РЖД»

В Нижнем Новгороде состоялся лично-командный чемпионат работников ОАО «РЖД» по шахматам. Участницами финала стали 16 команд, представлявших свои магистрали. Они сыграли девять туров по швейцарской системе.

В личном чемпионате принимали участие по шесть сильнейших мужчин и женщин. Оба турнира завершились победой воспитанников островной школы шахмат!

Женский чемпионат выиграла Нина Выходцева (Дударева), заявленная за команду Дальневосточной магистрали. А мужским чемпионом стал ее родной брат Николай (Октябрьская магистраль).

Отличились они и в командном турнире. Николай Дударев «выкосил» первую доску, набрав 7,5 из 9 (кроме того, в составе своей команды он занял третье место), а Нина Выходцева первенствовала на третьей доске (8 из 9).

Общекомандный зачет:

Приволжская дорога Красноярская дорога Октябрьская дорога Западно-Сибирская дорога Московская дорога Дальневосточная дорога Куйбышевская дорога Забайкальская дорога Северо-Кавказская дорога Свердловская дорога Южно-Уральская дорога Восточно-Сибирская дорога Горьковская дорога Северная дорога Юго-Восточная дорога Калининградская дорога.

Фото РФСО «Локомотив».

Островные волейболисты приняли участие в первенстве ДФО

В Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет. На площадку вышли шесть команд волейболистов 2007 – 2008 г.р.

Все матчи выиграла Бурятия. Она, естественно, и стала победителем. На втором месте Якутия, на третьем – Приморский край.

Островные волейболисты нанесли поражение Хабаровскому краю (3:2), но проиграли четыре матча. Итог – пятое место.

Состав команды: Эльдар Бунак, Никита Ермолов, Артем Ким, Ярослав Лукин, Александр Рыбаков, Степан Савватеев, Сергей Ткаченко, Алексей Худяков, Захар Шатохин, Савва Шевляков, тренер Алексей Владимирович Волков.

В Южно-Сахалинске завершился региональный «Кубок Защитников Отечества»

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» прошло региональное комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества». Соревнования собрали более 80 участников из Охинского, Макаровского, Южно-Курильского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Углегорского, Невельского, Холмского районов и островной столицы.

Мероприятие состоялось при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который ставит в приоритет помощь ветеранам специальной военной операции.

По итогам двух соревновательных дней были выявлены сильнейшие в каждой из семи дисциплин.

Лучшими в пулевой стрельбе из пневматической винтовки стали Иван Жмулевский (Долинск) и Улук Бегматов (Южно-Сахалинск). Самым метким в спортивном метании ножа оказался Александр Кан (Южно-Сахалинск). Золотые награды в стрельбе из лука взяли Александр Кан и Константин Иноземцев (Южно-Сахалинск). Сильнейшим пауэрлифтером стал Валентин Анисимов (Южно-Курильск). Наград высшей пробы в армрестлинге удостоились Владислав Черкасов (Южно-Сахалинск), Константин Иноземцев, Денис Сафиуллин (Южно-Сахалинск) и Валентин Анисимов. В настольном теннисе борьба была не менее напряжённой, и по итогам всех сетов победителями стали Александр Кан и Константин Иноземцев. Пальма первенства на волейбольной площадке досталась команде «Сахалинские львы» в составе Александра Кана, Владимира Авилова, Владимира Попова, Ильяса Пака, Евгения Чернышова и Константина Кузьминского.

Награды победителям и призёрам вручили заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш и директор областного государственного автономного учреждения ‹‹Центр спортивной подготовки Сахалинской области›› Алексей Никонов.

Лучшие спортсмены теперь будут готовиться отстаивать честь Сахалинской области на Дальневосточном этапе Кубка Защитников Отечества, который соберёт ветеранов со всего ДФО в Южно-Сахалинске с 11 по 14 июля.

В Южно-Сахалинске организовали три крупных турнира по дзюдо

В Южно-Сахалинске состоялись XXVII традиционный турнир «Кубок губернатора Сахалинской области» памяти И. П. Фархутдинова, чемпионат островного региона и первенство среди юношей до 18 лет.

На татами в стенах спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе вышли более 300 борцов из Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинского, Корсаковского, Макаровского, Углегорского и Холмского районов.

В течение двух дней спортсмены показывали весь свой арсенал техники и мастерства. Демонстрировали напряжённые и бескомпромиссные схватки, богатые на эффектные броски, болевые приёмы и «иппоны» (чистые победы).